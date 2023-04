Brindaron detalles sobre el Certificado Único de Discapacidad

El Concejo Deliberante realizó un plenario orientado en discapacidad y accesibilidad, dentro del área de la salud, el trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD) fue uno de los ejes más consultados.

Este año se aprobó la Resolución 322 mediante la cual, la Agencia Nacional de Discapacidad estableció que los CUD no contarán con fecha de vencimiento, sino que se incorpora la palabra actualización, a fin de que haya un plazo para que la persona se acerque a la junta evaluadora.

“Es una cuestión controversial porque, si bien puede haber una enfermedad de por vida, eso no implica que la persona sea estática en otros aspectos como educación, laboral y ambiente donde vive”, expresó el secretario de Discapacidad de la provincia, Matías Quintana.

El funcionario, quien además fuera jefe del programa Junta de Evaluación, explicó que las entrevistas cumplen la función de conformar una base de datos estadístico a nivel nacional. “Cuando se realiza la evaluación no es solo una entrevista y no solo se ve la salud, sino se hace una radiografía de la vida de una persona, se plasma en un protocolo de evacuación, se baja a una información y se hacen estadísticas.

Quintana también informó que, a partir del 15 de marzo, ya se emitió certificados como parte del nuevo proceso donde “no figura un día exacto, ahora solo figura el mes” y que también se modificaron aspectos relacionados a los documentos que la Junta solicita. “Antes solo recibían documentación que vencía en seis meses, ahora se extendió a un año”.

“La Agencia Nacional trabaja con tecnóloga y modernización, para implementar un sistema de aviso automático para que se avise, unos meses antes, que se viene la fecha de actualización, no para que la persona vaya al Estado, sino el Estado a la persona”, manifestó el funcionario ante la consulta de la concejal Agustina Álvarez.

Por otro lado y ante la consulta del edil José García, el Secretario recordó que el trámite del CUD no es obligatorio, remarcó los beneficios de tenerlo -como solicitar cobertura en rehabilitación o gratuidad en el transporte público- y remarcó que “el certificado no es para tener una pensión porque discapacidad no es lo mismo que incapacidad”.

En cuanto a los reclamos por la demora, Quintana explicó que el conflicto reside en la poca cantidad de profesionales ante la gran demanda. “Hay pocos profesionales y la demanda es mucha, entonces hay una espera larga, y también sabemos que hay una demora para que la persona consiga la documentación que la Junta necesita”, dijo y explicó que cuando hay una urgencia se habilitan sobreturnos, remarcando que “habilitar a un profesional para que sea parte de la Junta no es fácil, tienen que cumplir requisitos de la Agencia Nacional, capacitarse”.

Cerrando el tema y puntualizando sobre posible denuncias por sobremisión de certificados y el mal uso de los mismos, el secretario Discapacidad de la provincia, Matías Quintana, expresó: “No tendría que haber ninguna ONG, ni partido político que diga “yo te voy a hacer el trámite”, porque es personal y no hay otro organismo emisor más que la Secretaria, por lo tanto está prohibido”. A su vez, defendió la validez de las aprobaciones: “las Juntas son súper estrictas, no lo dan a cualquiera, se rigen a rajatabla por las normativas nacionales, Salta tiene el 92% de calidad de evaluación”.