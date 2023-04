Señalaron los obispos que las acciones que se repiten van generando “Una guerra de pobres contra pobres” porque los que van a trabajar a las cinco de la mañana son pobres, los choferes de colectivos son pobres, las amas de casas son pobres, los docentes son pobres. Los dichos de los religiosos dan mucha tela para cortar sobre todo por la contundencia de sus afirmaciones, que no son más que una reiteración de otras posturas manifestadas por políticos, activistas sociales y muchos componentes comunitarios.

Es claro que se marca un reconocimiento de pertenencia a una clase social: la de los trabajadores y la clase es de pobres. Los prelados advierten que la situación que involucra en la violencia a esos trabajadores genera una guerra de pobres contra pobres, la que se deduce como equívoca y que significa a “contrario sensu” que esa energía beligerante debiera tener un destino diferente, no de lucha intra clase sino de inter clase, es decir no debiera haber lucha entre los que pertenecen a la misma clase social y económica sino a los de clase distinta.

Es útil que se reconozca la existencia de clases distintas que en términos generales se podrá expresar a la luz de la frase dicha, que existen clases de pobres y ricos, sin entrar en las sub clases que sobre todo conforman la clase de los pudientes.

Ahora ¿que encierra la definición? Que esa guerra debiera ser con un destino mejor o al menos distinto de pelearse entre iguales, debiera ser una pelea con los que no son iguales.

Será entonces que los que repiten constantemente como impropio la “guerra de pobres contra pobres” ¿consideran más apropiada la guerra de pobres contra ricos? Se quiere decir que los causantes de su pobreza no son sus iguales, no son los pobres, son otros los causantes de su pobreza y de su inseguridad.

Sé que algunos repiten sin tomar el verdadero sentido de la frase “guerra de pobres contra pobres” como una frase hecha, sin sopesar el verdadero sentido que encierra la misma, pero de ninguna manera me atrevo a poner en ese segmento a hombres muy preparados intelectualmente como son los dos obispos que la dijeron. Ellos saben por qué la dicen; ellos, los obispos saben de la penuria de ser pobres y saben perfectamente que el camino de los pobres para dejar de serlo no es la lucha entre ellos sino unidos contra los que los mantienen en la pobreza. No lo dicen curas villeros sino los pertenecientes a la mayor jerarquía dentro de la iglesia católica. Es una postura que seguramente será estudiada y replicada por sacerdotes, por los acólitos, los feligreses y ciudadanos en general.