Vecinos de San Francisco Solano piden el desmalezado del barrio

El presidente del Centro Vecinal de San Francisco Solano Juan Padilla, manifestó en Pasaron Cosas que la intendencia se les ríe en la cara: “Le dimos un último plazo a la municipalidad para que limpien las malezas, algo que jamás pasó. Los vecinos están muy enojados porque sienten que se les ríen en la cara” indicó.

Agregó que su pedido refiere al desmalezado bajo del puente que conecta San Francisco Solano con Barrio 20 de Junio y más seguridad en el lugar, ya que son víctimas de inseguridad.

“Ellos no cumplen con nuestros pedidos, hablamos con una persona que trabaja en la municipalidad y nos dijeron que si no estamos de acuerdo ellos no pueden hacer nada” explicó.

Padilla concluyó manifestando que se hizo la correspondiente presentación de notas ante el ejecutivo municipal pero ellos no cumplen con su trabajo.

“Si Bettina no nos quiere escuchar, nosotros no podemos hacer nada” finalizó.