Restom: “En área de salud, en San Martin, estamos en condición de olvido”

“Hablamos de una patología previsible, que hay que trabajar, que hay que descacharrar, hacer una lucha contra el vector de forma inminente y no someter a la población”, manifestó el legislador asegurando que la enfermedad, en este último tiempo, “ha pegado muy fuerte”.

El diputado mencionó datos obtenidos del área operativa 7, revelando que en marzo, sobre 938 caos analizados, 362 fueron confirmados por nexo epidemiológico; también comentó que, personalmente, seis integrantes de su familia, incluyendo al hijo de otro diputado que es su pariente, padecieron la enfermedad.

“Voy a volver a insistir en que, en el área de salud, en el Departamento de San Martin estamos en condición de olvido”, criticó el legislador y apuntó contra quien fuera titular de la cartera sanitaria, Dr. Juan José Esteban.

“He tenido que soportar un exministro de salud de este Gobierno que, sentado en esta cámara, dijo “no hay agua en San Martin, por lo tanto no va a haber dengue”, hoy candidato a diputado”, expresó y agregó “sometió a los sanmartinianos a vivir estas situaciones, con un problema de agua no resuelto, con gente que colecta agua en tachos de leche Nido, ¿cómo no vamos a tener éstos índices si seguimos almacenando agua en reservorios?”, se cuestionó.