Cuando la justicia llega por mano propia…

El episodio de violencia que vivió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue un shock para los políticos, no sólo para el kirchnerismo, patrón de ese terruño, sino también para la oposición.

El caso de Pedro Barrientos, el colectivero que murió mientras manejaba, tras ser baleado por un joven drogado, en La Matanza, provincia de Buenos Aires, despertó la furia ciudadana. Sus compañeros que habían declarado un paro en reclamo de seguridad, agredieron a Berni cuando arribó al lugar sin previo aviso, según la policía de la ciudad. Le pegaron piñas como nunca antes se vio. Esto es el fiel reflejo del sentimiento del hombre y mujer de trabajo, los que no llegan a fin de mes y que incluso, al salir a trabajar ponen en riesgo la vida misma. Su vida y el futuro de su familia en riesgo. Esa es la Argentina que vivimos hoy.

Este hecho, supuestamente en tierras kirchneristas paralizó al oficialismo. Demostró un cortocircuito entre la manera de ejercer la política y las necesidades de una sociedad que no da más. El ministro en su rol de superhéroe, desplegó alas ante un escenario de gente que sangraba y estaba dolorida. Berni fue a tirar nafta al fuego. Los compañeros del colectivero estaban de duelo y las palabras de los políticos ya no son suficientes, se debe pasar a acciones concretas. Basta de palabrerías. A frenar la inseguridad, delincuencia, droga, inflación.

Es que la gente está desilusionada, no percibe futuro, es el día a día. La gente dijo basta. Lo ocurrido no demuestra otra cosa que hartazgo y avizora una derrota electoral. Son los votantes populares, los oficialistas, los kirchneristas los que más están sufriendo el flagelo de la inflación, de la inseguridad, de la pobreza extrema.

Y la Iglesia el domingo de Pascuas, resaltó el peligro de la “Justicia por mano propia”. ¿Pero cuando acontece este tipo de situaciones? Cuando el Estado pierde el control. En este caso el Estado ha perdido el control de las finanzas, la seguridad, y el narcotráfico azota como nunca. Los empresarios de la ciudad de Rosario, en Santa Fe ya usan armas de fuego para defensa personal. Esto es una situación previa a la anarquía total, en el que se salva sólo el que puede. Pedro Barrientos podríamos haber sido cualquiera de nosotros o nuestros hijos. Basta de palabrerías, basta de promesas incumplidas, la gente clama y se merece acción y soluciones. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Las reacciones de la ciudadanía ahora son mayúsculas, porque además existe la tecnología, sino pregúntenle al diputado salteño Emiliano Estrada, al que se le filtró un audio pidiendo coimas del 25% de una obra pública cuando era ministro de Economía de Urtubey. La gente no come vidrio.

Esta en juego el futuro de los hijos, que no sea con violencia, pero la gente dice basta a gritos, y sino…a encender celulares. A hacer justicia con periodismo ciudadano.