Alberto Fernández: "El Estado no tiene derecho a decir si es negocio o no dar salud a los argentinos"

Fue durante la presentación del Programa Reconstruir Salud, que prevé una inversión de 35.546 millones de pesos en equipamiento sanitario y vehículos, y 9.287 en infraestructura. El Presidente advirtió que "vuelve a oírse una prédica que dice que el Estado no está para estas cosas y que, para eso, está el sector privado".

Acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y por la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, Alberto Fernández presentó el plan Reconstruir Salud que, con una inversión de algo más de 44.000 millones de pesos, busca mejorar la calidad del equipamiento sanitario, ampliar el acceso a la salud de la población y generar una mayor equidad en todo el país. "Buscamos que la salud llegue a todos los argentinos por igual en cualquier rincón de la patria", expresó el jefe de Estado durante el acto.

"¿Saben por qué no hay ni siquiera en el privado? porque no es negocio hacerlo", alertó el Presidente, y resaltó que "el Estado tiene la obligación de darle ese derecho a los argentinos".

Según se informó oficialmente, de los 44.000 millones de pesos, unos 35.546 millones serán destinados a equipamiento sanitario y vehículos, mientras que los restantes 9.287 millones irán a infraestructura sanitaria.

Las mejoras en el sistema sanitario nacional incluyen la Red Federal de Bioimágenes, que incorpora equipamiento de calidad junto con sistemas de digitalización.

De esta forma, se pueden compartir imágenes con profesionales y/o especialistas que no puedan acceder a una consulta presencial con el paciente, optimizando tiempos, costos y la calidad de atención, se explicó.

La nómina de equipamiento que será entregado incluye 21 resonadores, 29 tomógrafos, 20 angiógrafos, 103 ecógrafos Doppler Color institucional para exámenes cardiovasculares, además de 10.000 PC All in One y 700 notebooks.

Los móviles sanitarios, destinados a las jurisdicciones de acuerdo a sus necesidades específicas, son 344 ambulancias de las cuales 189 son de traslado, 61 de urgencia y 94 vehículos 4x4.