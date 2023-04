Nuevo DNI: quiénes deben hacerlo y cuáles son los cambios

El Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) oficializó el nuevo diseño del Documento Nacional de Identidad (DNI), marcando quiénes están obligados a hacerlo. Este nuevo DNI será para excombatientes de la guerra de las Islas Malvinas.

De esta manera, los excombatientes tendrán un documento una insignia, según quedó oficializado a través de la Disposición 214 y en consonancia con lo demarcado en el artículo 17 inciso f) de la Ley Nº 17.671.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior avanzará con el impreso de la leyenda en reconocimiento, previa solicitud iniciada mediante acreditación obligatoria.

El nuevo DNI del ReNaPer

"Determinase que los Documentos Nacionales de Identidad para personas ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas, emitidos con anterioridad al dictado de la presente medida, conservarán plena validez hasta su fecha de vencimiento o hasta tanto se emita un nuevo ejemplar", señala el artículo 2° de la normativa oficial.

"Aquellas personas que acrediten la calidad de ex combatiente de la guerra de las Islas Malvinas, llevarán en el DNI el siguiente distintivo: 'EX COMBATIENTE, HEROÍNA DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS', 'EX COMBATIENTE, HÉROE DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS'", puntualiza la disposición.

Cómo sacar turno para el nuevo DNI

El ReNaPer mantiene habilitada dos líneas para gestionar los cambios en la emisión del DNI: DNI 24 horas y DNI exprés.

Dónde, cómo y cuánto cuesta sacar el DNI en 24 horas

Si se necesita gestionar el DNI de manera urgente, el ReNaPer dispone de su tramitación en 24 horas, de lunes a viernes y con la posibilidad de retirarlo en el Centro de Documentación. Su valor asciende a $ 1500.

Primero habrá que sacar turno para un Centro de Documentación Renaper habilitado en la app Mi Argentina, luego la persona deberá presentarse en la oficina elegida, con la constancia de turno y por último deberá retirar el DNI a las 24hs hábiles en la misma oficina donde se inició el trámite.

Fuente: Minuto Uno