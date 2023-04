Se profundiza la represión en Irán: el régimen anunció que la Policía usará cámaras para identificar a las mujeres sin velo

Las fuerzas enviarán mensajes a quienes no se cubran la cabeza “informándoles de las consecuencias”. La teocracia estipula penas de cárcel para quienes no cumplan con el código de vestimenta

La Policía iraní anunció este sábado que está instalando cámaras en lugares públicos para identificar a mujeres que no usan el velo, una nueva medida represiva destinada a imponer el uso de esta prenda obligatoria en el país islámico.

“En una innovadora medida para evitar tensiones y conflictos en la aplicación de la ley del velo, la Policía usará herramientas y cámaras inteligentes en lugares públicos y carreteras para identificar a las personas (que no usan el hijab)”, indicó el cuerpo de seguridad en un comunicado citado por la agencia Tasnim.

El cuerpo de seguridad explicó que se enviarán mensajes a las mujeres que no cumplan con la ley del velo y la castidad, “informándoles de las consecuencias”.

“La Policía no tolerará ningún comportamiento individual o colectivo contrario a la ley”, de acuerdo con el comunicado.

El velo es obligatorio en Irán desde 1983 y la falta de su uso se puede castigar con la cárcel.

La medida está destinada a “preservar los valores familiares, fortalecer la salud mental y garantizar la paz de los ciudadanos” y a evitar actos que “ensucian” la espiritualidad del país, según la Policía.

Muchas mujeres iraníes han dejado de usar el obligatorio velo islámico como forma de protesta y desobediencia civil desde la muerte en septiembre de Mahsa Amini tras ser detenida precisamente por llevar mal puesto el hijab.

La muerte de Amini generó fuertes protestas en todo el país en las que se pedía el fin de la República Islámica y en las que las universidades, institutos e inclusos colegios jugaron un importante papel.

La represión estatal causó la muerte de unas 500 personas en las protestas por la muerte de Amini, la detención de miles y cuatro manifestantes fueron ahorcados, uno de ellos en público.

En los últimas semanas, se han intensificado las tensiones por la falta de uso de esta prenda, obligatoria en el país desde 1983, con llamadas de clérigos y conservadores a imponer el hijab.

Los Ministerios de Educación y Salud anunciaron el lunes que no permitirán asistir a las universidades ni institutos a las estudiantes que no usen velo. “Todas las universidades y centros de alta educación dependientes de este Ministerio de Educación están exentas de proporcionar servicios educativos y sociales a las pocas estudiantes que no cumplen las normas y regulaciones de las universidades”, indicó el Ministerio de Educación en un comunicado citado por la agencia Fars.

El departamento indicó que “el velo y la castidad son una obligación” de las estudiantes, quienes deben acatar las leyes del país.

Por su parte, el Ministerio de Salud afirmó que las universidades bajo su supervisión no atenderán a las estudiantes que no se cubran con un velo. El anuncio coincide con el reinicio del curso escolar tras las dos semanas de vacaciones del año nuevo persa, Noruz.

Las autoridades además están cerrando tiendas y restaurantes que atienden a mujeres descubiertas en todo el país. A ello se suman los “vigilantes” que se toman la justicia por su mano y agreden a mujeres descubiertas. A finales de marzo, se hizo viral un video en el que un hombre echa yogur por la cabeza a dos mujeres por no llevar el velo.

Fuente: Infobae