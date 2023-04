El gobernador de Neuquén analiza pedir un dólar petróleo a $300

Omar Gutiérrez aseguró que prepara un planteo para llevarlo al ministro de Economía, Sergio Massa. Explicó que la industria hidrocarburífera se ve castigada porque no tributa en la provincia, que tampoco recibe coparticipación de los derechos de exportación.

La decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de impulsar un dólar diferencial para el sector del agro a $300 cosechó apoyos de las cámaras empresarias y también de varios dirigentes. Pero no de todos. En efecto, en las últimas horas el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, expresó su malestar por la medida, a la que consideró “injusta” con relación a la industria hidrocarburífera.

En diálogo con AM 550, criticó la decisión de impulsar un precio diferencial del dólar para la exportación de cereales, porque consideró que no es equitativo en relación con el tipo de cambio que rige para la exportación de petróleo de Vaca Muerta. En este sentido, dijo que el sector de hidrocarburos genera “el triple de divisas para el país”.

“A diferencia de la soja, el petróleo es un recurso no renovable y con una técnica extractiva, por lo que tenemos derecho a tener un tipo de cambio distinto. Eso va a permitir que las divisas de inversión extranjera se aceleren, haya más producción y se sustituyan más rápidamente las divisas por importación y se acelere también la curva exportadora. Es un ganar-ganar-ganar”, planteó Gutiérrez.

El mandatario explicó que “hay una mirada discriminadora hacia Neuquén” porque existe una brecha cambiaria, entre $200 y 400 respecto del dólar. Sobre esto, comentó que si se exporta agricultura es de $300 y si se van a liquidar las divisas que ingresan con el turismo receptivo, el dólar cuesta $400 con las tarjetas de crédito, mientras que a Vaca Muerta, le reconocen un dólar a $200.

“En Buenos Aires no se ponen de acuerdo en cómo enfrentan la brecha cambiaria. Ahora está el dólar Soja y no es justo que para nosotros, que también generamos ingresos de divisas, nos quede un dólar a 200 con un recurso no renovable”, advirtió Gutiérrez. Y remarcó: “Vaca Muerta evitó que el país estallara al generar 20 mil millones de dólares en sustitución de importaciones de gas”.

Para justificar su pedido, el Gobernador apuntó: “La única economía incipiente y consolidada de los últimos años que genera divisas por sustitución de importaciones, por inversiones y por exportaciones, es Vaca Muerta”.

Neuquén generó 2.300 millones de dólares en 2022 por la comercialización en los mercados internacionales de crudo. Fueron 22 millones los barriles exportados a lo largo del año pasado desde Neuquén y fueron nueve las empresas que participaron, entre ellas la estatal-provincial Gas y Petróleo de Neuquén (GyP).

En el primer bimestre de este año, Neuquén exportó el 9% de la producción de gas y el 22% de la producción de petróleo y por su venta no ingresa el impuesto provincial y tampoco lo que Nación se queda por derechos de exportación. “Es un recurso no renovable con una técnica extractiva, entonces tenemos derecho a tener un tipo de cambio distinto”, razonó Gutiérrez. Para este año se estima que se generarán 4.500 millones de dólares.

Por último, el gobernador neuquino sostuvo que no se puede denominar dólar Vaca Muerta porque hay otras cuencas del país que también exportan, por lo que propuso hablar mejor de “dólar Ofephi”, en referencia a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Además, indicó que le pidió al ministro de Energía, Alejandro Monteiro, que prepare una propuesta concreta para llevar a Massa y reclamó en esa gestión el apoyo de los diputados nacionales.

TN