La Sociedad Rural le da el visto bueno a Milei

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se refirió a los posibles candidatos para las elecciones presidenciales y al hablar de Javier Milei, destacó que el diputado ve al campo como "un aliado al cual hay que potenciar".

El referente de la Sociedad Rural Argentina contó que se reunió con el economista y legislador de La Libertad Avanza y remarcó su decisión de quitar las retenciones al agro. "Estuve dos o tres veces tomando un café, charlando con Milei. Es un candidato que ha manifestado que entiende que las retenciones son un pésimo impuesto y que hay que sacarlas inmediatamente", dijo.

“No sé cómo o de qué manera lo hará, pero ha manifestado siempre que ve al campo como un gran aportante de producción, de divisas, de trabajo”, dijo Pino en diálogo con Radio Continental.

En esa línea, destacó que el diputado nacional ve al campo “como un aliado al cual hay que potenciar".

Consultado respecto de si el campo considera un tema excluyente la quita de retenciones a la hora de apoyar a un candidato, explicó que no puede hablar en nombre de todo el sector pero que el próximo miércoles mantendrán un encuentro con algunos de los precandidatos para escuchar qué propuestas tienen en ese sentido.

Pino dijo que a la reunión irán la presidenta del PRO Patricia Bullrich, Javier Milei, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, el mandatario de Jujuy Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto. Y aclaró: “Hemos invitado también a un candidato del oficialismo, que todavía no nos han confirmado”.

En relación a cómo quedó el vínculo entre el campo y el expresidente Mauricio Macri, sostuvo: “El cierre del gobierno anterior no fue muy bueno tampoco para el sector agropecuario. Apenas asumió quitó retenciones, que era lo que había prometido, pero después no pudo sostenerlo y eso no cayó muy bien”.

El presidente de la SRA definió la situación actual del país y el gobierno como “gente que le gusta gobernar de un lado y de otro, que en vez de conducir la forma que tienen de tomar decisiones es en base a estar enojado con el otro, permanentemente en conflicto”.

El dólar agro "es más de lo mismo"

Las declaraciones de Pino se dan en un contexto de rechazo del sector agropecuario a la implementación del dólar diferencial para la actividad del sector, quienes exigen un tipo de cambio "único y libre", “como tiene la mayor parte del mundo”, expresó Pino, quien agregó que considera a la medida como "más de lo mismo".

Antes de que se oficializara el nuevo dólar agro, la Federación Agraria Argentina (FAA) había salido a criticar la medida y consideró que implicaba "alargar una perversa saga de terror".

"Ante rumores de que el Gobierno nacional lanzaría lo que muchos llaman una nueva edición del dólar soja, pero nosotros preferimos denominar otro episodio de una perversa saga de terror , desde FAA queremos reiterar lo que expresamos ante todos los funcionarios y ante la opinión pública: sería un completo y absoluto error. Liso y llano. Una equivocación imperdonable", había indicado la entidad en un duro comunicado.

