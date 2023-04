Monseñor Cargnello: "Apuesten al amor, busquen servir a los demás"

El Arzobispo de Salta encabezó el Vía Crucis de los Jóvenes y de la familia y en su mensaje pidió que los cristianos vuelvan al rostro de Dios y no se apeguen a falsos dioses como el dinero, el poder y la fama.

Este Viernes Santo, el Arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, encabezó el Vía Crucis de los Jóvenes y de la Familia en la cima del Cerro San Bernardo, cuyo lema este año es "Abrazados a tu Cruz, caminemos en el Amor".

El religioso enfatizó en que los cristianos vuelvan su rostro a Dios, que tiene rostro humano en Jesús. Dijo que la iglesia habla de rostros para que no se apeguen a falsos dioses. "Cuando creo que mi dios es la guita, tarde o temprano me doy cuenta que la guita no tiene rostro porque es impiadosa", resaltó. Mismo pensamiento tuvo para con el poder y la fama.

"Todo pasa", reflexionó y destacó lo importante es que cuando se ayuda al prójimo debe hacérselo con una razón y motivando a quien recibe la ayuda a trabajar, ahorrar, salvar su familia y a sacrificarse por lo que quiere.

"No le haga asco al sacrificio, tiene que haber un motivo, algo de adentro que te transforme", aconsejó a los fieles que lo escuchaban con atención.

Monseñor Cargnello puntualizó en seguir creyendo en Dios, llamó a apostar al amor y buscar servir a los demás. "Vivamos la Semana Santa así", concluyó.