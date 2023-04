“La armonía no es una virtud entre otras, es mucho más”, señaló el Papa Francisco en su homilía de la Misa Crismal, que tuvo lugar este jueves. En un período de severas dificultades, la palabra de esta institución es aguardada, especialmente cuando –como está ocurriendo- hay cierta reticencia por dejarse escuchar en medio de una crisis de lo que parece un final de ciclo en la Argentina.

Por supuesto que en esa misma línea se ubicó el Episcopado Argentino, que a través de su Comisión para la Vida, Laicos y Familia, pidió hacer de esta celebración un tiempo de sanación, reparación y reconciliación. Y demandó aprovechar estos días para acallar voces, aquietar el corazón, mirar dentro y empezar a responder por dónde se podría comenzar otra etapa.

Ya desde el arranque el Domingo de Ramos fue el propio Pontífice el que se ocupó de marcar las vicisitudes que está atravesando la humanidad y que no deben desatenderse. “Hay pueblos enteros explotados y abandonados a su suerte; hay pobres que viven en los cruces de las calles; emigrantes que ya no son rostros sino números; presos rechazados, personas catalogadas como problemas”, enumeró y sumó a personas que son abandonados invisibles, escondidos, que son descartados con guante blanco: niños no nacidos, ancianos que han sido dejados solos, enfermos no visitados, discapacitados ignorados, jóvenes que sienten un gran vacío interior sin que nadie escuche realmente su grito de dolor.

El Miércoles Santo se echó mano a la esperanza frente a pensamientos profundos y sentimientos de frustración por las desigualdades que siguen creciendo, sin que llegue la paz. Francisco reconoció que se expande la sensación de que los tiempos pasados fueron mejores y que, en el mundo, quizá también en la Iglesia, las cosas no van como antes. Dijo que hoy, cuando todo es complejo y se corre el riesgo de perder el hilo, se necesita sencillez, redescubrir el valor de la sobriedad y el valor de la renuncia.

También el arzobispo de Salta habló de amor y respeto por la vida humana naciente; por los jóvenes, niños y enfermos; por los abandonados y los marginados; respeto por las familias y por la patria. Monseñor Mario Antonio Cargnello enfatizó en que "solo el amor es el motor de la historia humana, mientras que el odio es el motor de la destrucción". En el mensaje de la Iglesia salteña también apareció la exhortación “a tender puentes y romper enfrentamientos".

Desde la Iglesia Nuestra Señora de Aparecida de Vaqueros, el sacerdote Martín Farfán pidió a la gente que siga creyendo, caminando juntos codo a codo y no a codazos. “Las ideologías destruyen”, advirtió.

Mientras los púlpitos se llenaron de estos mensajes, el Observatorio Argentino de Turismo informó de un gran movimiento turístico en todo el país durante estos días, con ocupación plena en los destinos del Norte y en torno del 90% en la Patagonia. En números y tan solo en la principal línea aérea, se trasladaron hacia los destinos más demandados más de 200 mil personas, superando en casi tres puntos los niveles de prepandemia.

No hay dos extremos opuestos irreconciliables. Son imágenes de la misma realidad que conviven y que no deben confrontar por la desunión, las polarizaciones o por cualquier falta de caridad y de comunión.

Allí cabe la responsabilidad de la dirigencia de todos los ámbitos de la vida social, que debe volver a mirar al pueblo.

Salta, 07 de abril de 2023