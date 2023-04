Agustín Rossi reitera que para las PASO "el Frente de Todos puede ir con dos o tres fórmulas"

El calendario electoral ya determinó que el 24 de junio es el cierre de listas de precandidatos para las elecciones 2023 a nivel nacional. Resta poco más de dos meses que aseguran ser movidos para el Frente de Todos que, luego de insinuaciones, ya existen varias voces importantes . A las declaraciones del ministro del Interior, Wado de Pedro, se le sumaron las de Agustín Rossi.

"La dinámica interna puede llevar a que hayan dos o tres formulas que compitan en una PASO", sostuvo el jefe de Gabinete y agregó que "me parece que lo más cercano es el escenario que describe De Pedro. Que haya una PASO, que haya un código de convivencia, que haya un reglamento de esas primarias que diga cómo se van a distribuir los cargos legislativos".





Rossi se refirió, de esta manera, a las declaraciones del ministro del Interior, que en una entrevista en C5N aseguró que “el Presidente definió una estrategia hace mucho tiempo. Muchos sectores del Frente le pidieron discutir parte de la estrategia. No hubo y no existió el ámbito para discutirla, con lo cual la situación que tenemos hoy es producto de la decisión unipersonal del Presidente, que nos llevó hasta acá con su decisión estratégica”.

El jefe de Gabinete recalcó la necesidad de promover una estrategia que potencie la efectividad electoral del Frente de Todos: "Si en una provincia hay un acuerdo de quién tiene que ser el candidato a Gobernador, que ese candidato a Gobernador vaya incluido entre los distintos candidatos a Presidente. Me parece que eso debería trabajarse".

En ese sentido analizó que "el escenario electoral va mutando a un escenario de tres coaliciones", contabilizando el bloque oficialista, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Sin embargo, consideró que "el único espacio político que tiene garantizado estar en el balotaje hoy es el Frente de Todos, por el piso histórico del peronismo".

En declaraciones a El Destape Radio, Rossi apuntó contra los dirigentes de ambas coaliciones opositoras, calificando a Javier Milei como "un peligro porque es un fascista que defiende la dictadura militar, que basa su propuesta en el odio y el rencor". Sobre Juntos por el Cambio, interpretó que "se han dejado ganar por la propuesta política de las posiciones más extremas y lo único que hacen las posiciones extremistas es hacer crecer a Milei".

Finalmente pidió informar a la población de los alcances de ambas posiciones porque "son demócratas para participar de una elección pero quieren destruir la democracia. Tenemos que hablarle a aquellos argentinos que hoy siguen reivindicando a la democracia. El peronismo es el más indicado para frenar el avance de una derecha fascista como la que tenemos".

Fuente: Ámbito