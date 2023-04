Puente de la Ayacucho: Gauffin espera “que no lo hayan pagado dos veces”

En primera instancia, durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, el concejal José Gauffin aseguró que atravesamos un proceso de “pobreza institucional” y muestra de ello son las consideraciones vertidas por la jefa de Gabinete de la Municipalidad, Agustina Gallo.

“Esto que hemos escuchado de que los concejales querían la foto y no se iba a dar me entristece mucho. En un sistema republicano, cada uno tiene deberes y obligaciones. Clara está esta forma de descalificar a los partidos que no están en el oficialismo municipal o provincial”, consideró.

Recordó, asimismo, que una de las principales tareas de los ediles es ejercer control sobre el Ejecutivo de la Ciudad e insistió en que lo sucedido marca “una falta de calidad institucional” del gobierno capitalino.

“Entraron en el modo campaña; triplicaron la cantidad de pases en los medios de comunicación. Están en modo campaña con la plata de los vecinos, con la plata de los salteños”, aseguró Gauffin.

Resaltó, en tanto, que es el propio Tribunal de Cuentas el que ha señalado – por caso – irregularidades en los informes enviados por el Ejecutivo en torno a las obras del puente Ayacucho.

“A nadie se le ocurre decir que el Tribunal de Cuentas está de campaña”, esgrimió de modo irónico el concejal.

En este sentido, explicó que dicho organismo apuntó a “inconsistencias” en la contratación de obras complementarias y que, de hecho, el pedido de informa indaga sobre los motivos que llevaron a que las contrataciones abreviadas “sean un calco” de lo que figuraba en el contrato original.

“Parecía que se pagó primero el original y luego se pagó la nueva contratación. Espero que lo expliquen y que no sea que pagaron dos veces la misma obra. Hasta el cartel de obra parecería que tiene un sobreprecio; el Tribunal marca en el escrito que hasta le parece excesivo”, concluyó Gauffin.