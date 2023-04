Benavides: “Intendenta, sus funcionarios son los que hacen show”

“Esta semana estuve escuchando muchos disparates”, aseguró la concejal Paula Benavides en la sesión del Concejo Deliberante capitalino, y continuó: “El lunes escuché las manifestaciones de Agustina Gallo diciendo que quería una foto de ella y que no nos iba a dar con ese gusto”.

Aclaró que, cuando se presenta un proyecto y es aprobado, ese proyecto deja de tener autoría ya que cuenta con el acompañamiento del cuerpo en su conjunto, por lo que los dichos de Gallo – quien apuntó a Benavides como la principal interesada en su concurrencia – están errados.

“No entiendo por qué la funcionaria me acusa de ser yo quien instiga esto. De todas formas, a la primera convocatoria no se presentaron. A ninguno nos suma nada una foto de la funcionaria, lo que queremos es que explique a dónde fueron a parar los 74 millones de pesos”, aseguró la edil.

Describió, en tanto, que el informe que terminaron enviando – ya que tampoco concurrieron a la segunda convocatoria – está incompleto y solo se dio presentó un listado de tareas, sin embargo, no se enviaron facturas que reflejen a ciencia cierta qué servicios prestan las consultoras.

“Lo único que dice es que son servicios en redes sociales. Pedíamos si hubo un asesoramiento, un desarrollo y que nos manden el informe para saber qué fue tan positivo para la ciudad. Habíamos pedido contrato y contraprestación, también preguntamos si existían otras consultoras y no lo contestaron. Ella debe venir a dar explicaciones, no mandar asesores”, señaló la concejal, y respecto a las reiteradas ausencias ante los pedidos de concurrencia y las excusas esgrimidas por la funcionaria, disparó: “Si hoy la funcionaria está en los barrios, será porque está de campaña. Soluciones no vimos”.

Finalmente, Benavides salió al cruce de la intendenta Romero, quien, consultada sobre los pedidos de informe, aseguró que solo se trata de un show de los concejales.

“Los que hacen shows son sus funcionarios, nosotros tenemos la responsabilidad de legislar y controlar lo que hace el Ejecutivo municipal. No podemos permitir este ninguneo por el cual nosotros pedimos informes y no los contestan”, expresó la edil y remató: “Ayer también se vencía un pedido de informe – reiteración del año pasado – sobre el cotillón que se le ocurrió a la intendenta en épocas del mundial. Queremos saber cuánto les costó a los contribuyentes la remerita del mundial de Bettina Romero”.