El molle, caído

Sentí que con cuidado me levantaban de la tierra en la que empecé a vivir, a crecer y a tener un tronco incipiente y unos dos metros de alto más o menos; envolvieron con una arpillera mis raíces con la tierra que tenía. ¿Qué pasaba que me sacaban? ¿Qué harían conmigo? No quiero relatar mis tribulaciones que terminaron junto con el destino que alguien eligió por mí; me replantaron en el centro de una plaza de la que me enteré que era la más importante de la ciudad y el lugar en que me pusieron fue casi al medio. En ese medio había una pirámide que representaba, según dijeron, a unos hombres que tuvieron mucho ascendiente entre los vecinos. En ese lugar también me contaron, se clavaron picas con las cabezas de algunos hombres, que los llamaban “alzaos”. Me adapté y seguí creciendo en la plaza, la llamaban 9 de Julio. Un día demolieron a mi vecina la pirámide y levantaron un monumento, era bello y significativo; arriba de todo estaba un militar que fue gobernador de esta provincia, un escalón más abajo unas mujeres que representaban las provincias de aquella época y la de la punta representaba a la República. Durante una época venían en un día muchos policías con bandas de música que celebraron la creación de la policía provincial por el homenajeado General Álvarez de Arenales. Luego los homenajes fueron más austeros: sólo una palma de flores al pie del monumento.

Yo, como árbol crecí y crecí mucho, fui robusto y alto, era fuerte y vigoroso, le di carácter a la plaza junto con mis otros colegas botánicos, la gente me quería, acariciaba mis ramas y las múltiples hojas que la poblaban, esas ramas largas y dóciles que el viento, mi amigo, mecía para solaz de los transeúntes y paseantes y claro que los vi en mi larga existencia, Emperifollados caballeros y damas del siglo pasado, sobre todo los domingos y días festivos, los muchachos que se reunían alrededor del monumento, los “chasiretes” que viene a ser una deformación francesa de los fotógrafos con cámaras cajón montadas en trípodes, en la que se inmortalizaban noviazgos, familias, barras de amigos y visitantes; luego los maestros de imprimir en un papel con líquidos especiales en cuestión de minutos transformaban el papel blanco en las imágenes tomadas. Nunca dejé de crecer, cada vez más alto y más ancho, Las viejas costumbres de los vecinos de dar vuelta a la plaza ya cambió pero nunca se dejó de transitarla. Y fui testigo de tanta gente y fui querido y admirado no porque me lo propuse sino porque así fue mi naturaleza de ser Molle.

Me enfermé con un diría “cáncer botánico” que comió todo el interior de mi tronco principal. Los últimos años me sostenía con un poco más de la corteza. El célebre Alejandro Casona dijo que “Los árboles mueren de pie”, no es que quise contradecirlo pero no me ayudaron para que ello ocurra. No sé por qué la municipalidad no me puso un corsé de hierro y puntales que me ayudaran a mantenerme de pie. Sé que en otros lugares se cuidan mucho los arboles. Me dijeron que cuando instalaron el metro bus en Buenos Aires, con cuidado se trasladaron todos los arboles que estaban en el recorrido y los replantaron, con una cuidadosa técnica que los preservó a todos. Fue indiferencia o vaya uno a saber qué, la cuestión es que no me ayudaron, luego de tanto que di, a seguir siendo árbol, Mi amigo el viento me ayudó, me tumbó y las moto sierras municipales me despedazaron, hoy soy solo leña.