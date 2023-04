Tras la agresión, Berni aseguró que “había agitadores de Pro”

Ayer ya había deslizado que había pasado por una “emboscada” cuando fue agredido por compañeros del chofer asesinado Daniel Barrientos en la Avenida General Paz, pero esta mañana el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, redobló la apuesta y aseguró que entre los hombres que lo atacaron había “agitadores de Pro”. Incluso le pidió a la titular de ese partido opositor, Patricia Bullrich, que se “haga responsable” por esta situación.

Después de proponer un debate con la presidenciable y también con el exministro de Seguridad, Cristian Ritondo, Berni dijo que eso sería “enriquecedor” y aseguró en Radio 10: “No puede ser que la única metodología sea agitar. Ayer había agitadores de Pro que los tenemos recontra conocidos”.

Entonces, se refirió a un cartel en el lugar, y que también se había visto en un encuentro de mujeres que organizó Bullrich en La Matanza. Ayer esa comparación circuló en redes sociales. “Hay dando vueltas una foto de los mismos carteles que tenía Bullrich. ¿Usted cree que los problemas de la Argentina se resuelven de esa manera?”, se quejó el ministro de Seguridad que responde al gobernador Axel Kicillof.

Al ser consultado sobre si estos supuestos “agitadores” respondían a Pro o específicamente a la titular de ese espacio, Berni se limitó a decir: “Patricia Bullrich está dentro de Pro y que se haga responsable. Esto no viene a manera de descargo, sino que es una simple información”.

Incluso, aseveró que notificó esta situación apenas arribó a la protesta. “Ayer cuando llegué al lugar y vi actores que los conozco, porque los que estamos en la calle… Voy a dar un dato de por qué es tan importante estar en la calle. Uno de los grandes logros en materia de investigación es resolver 95% de los delitos en 24, 48 horas. ¿Eso sabe por qué? Porque estamos en la calle. El eslabón más sensible en la cadena de información de inteligencia criminal es el primero: la recolección de información, estar en la calle, conocer a los actores”, planteó.

En esa línea, dijo después: “Y cuando yo llegué y vi los actores ya sabía: quilombo en puerta. Y lo volvería a hacer porque me debo a los ciudadanos bonaerenses y huir a los problemas no es una opción. Es una cuestión de responsabilidad. Una persona tiene la responsabilidad de cuidar a 17 millones que no se merecen que uno les dé la espalda. Cuando uno afronta los problemas, estos son los riesgos”.

En tanto ayer, Bullrich se refirió al asesinato del colectivero de 55 años y también a los golpes que recibió Berni. “Matan a un colectivero a meses de jubilarse. ¿Cómo no indignarse? Esto sucede cuando, en vez de luchar de frente contra el crimen, se participa de un gobierno que avala la delincuencia. No admito la violencia contra la autoridad, ni hoy ni cuando fuimos víctimas. La autoridad y el orden son necesarios y se construyen con el ejemplo, estando siempre del lado de la institucionalidad y no solo cuando conviene”, tuiteó la presidenciable de Juntos por el Cambio.

La Nación