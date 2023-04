Decisiones

El ministro de Economía se apresta a anunciar mañana el dólar agro, que beneficiará a las exportaciones del campo que se declaren en los próximos 90 días, aunque todavía no se conocen cuántos y cuáles sectores accederán a operar con ese valor diferencial. Varios gobernadores están reclamando la inclusión de economías regionales.

Luego de haber logrado la aprobación del Fondo Monetario Internacional de la gestión en cumplimiento del acuerdo vigente desde hace un año, el tema que es la principal preocupación del Palacio de Hacienda es evitar una devaluación antes del fin de este año. Una inflación desbordada y recesión económica, es el peor escenario para enfrentar una elección.

La decisión del ministro Sergio Mazza se ubica entre la necesidad de los ingresos que generan las exportaciones y el impacto sobre el mercado interno que estas ventas producen. Y este último factor es más fuerte cuando son exportaciones de las economías regionales, vinculadas mayormente a los alimentos. Por ahora, en el listado de producciones que se pondrían bajo el paraguas de un dólar diferencial no figura el tabaco, situación que le advirtieron al mandatario provincial. Es que se trata de un producto que no afectaría el abastecimiento del mercado interno y sí mejoraría significativamente los ingresos fiscales por su alta demanda externa.

Es cierto que, al igual que todas las líneas de las economías regionales, el tabaco tiene una producción atomizada y una comercialización concentrada. De allí que la fijación del precio es una negociación tradicional y muy complicada del primer trimestre de cada año; las de 2023 no estuvieron muy trabadas y se obtuvo un precio un 120% por encima del establecido para el año anterior. Sin embargo, la satisfacción que expresaran los gobiernos no fue totalmente compartida por las entidades que nuclean a la producción en Salta y Jujuy. El presidente de la Cámara del Tabaco de la vecina provincia, Pedro Pascuttini, dijo que fue el precio posible de conseguir, no es lo que pretendían y de allí que están buscando otros beneficios.

No se trata de una pretensión sectorial que se deba atender; solo en Salta, son 1.800 los productores y 22 mil los puestos de trabajo que genera cada campaña. A este impacto directo se suman los indirectos ya que la producción tabacalera sostiene otras actividades económicas en una extensa área territorial. El referente salteño de la producción Enrique Cornejo advirtió que “los costos de producción en los últimos períodos se vieron fuertemente acelerados por el contexto inflacionario” y la exportación no está generando los beneficios suficientes por lo que existe el riesgo de dejar de contratar mano de obra.

Para comprender el temor de la producción se debe considerar que a la exportación tabacalera se le aplica una retención del 12% y el Banco Central liquida la operación con el dólar oficial. Sin embargo, todos los insumos se pagan al dólar blue porque en buena parte son importados por lo que no cierra la ecuación productiva.

Buena parte de las economías regionales tienen una alta inserción en el mercado internacional. Según el último Informe Económico Regional de la secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal del ministerio de Economía de la Nación da cuenta del crecimiento de las exportaciones. En el caso de la región NOA, las exportaciones aumentaron 31 por ciento, impulsadas por la cadena de valor maicera, minería metalíferia y no metalífera –especialmente el litio-, limón y legumbres. Pero ese incremento no llega con el mismo impacto al bolsillo de los productores y de allí el reclamo del gobernador Gustavo Sáenz por el tabaco o de su par de Entre Ríos por los cítricos y el de Misiones por el té, para citar una demanda plenamente justificada.

Cuando se disponga esta medida, quedará para resolver el problema de los precios internos, la otra cara de la misma moneda.

Salta 04 de abril de 2023