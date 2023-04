Juan Martín Rago y Lucas Benvenuto

Juan Martín Rago, más conocido como Jey Mammón, y el joven Lucas Benvenuto se conocieron y mantuvieron una relación sentimental mucho antes de que se hiciera pública la vinculación existente entre uno de los productores del reality Gran Hermano, Marcelo Corazza, y otras personas que captaban menores de edad en la Provincia de Misiones y los trasladaban al AMBA para introducirlos en redes de prostitución y pedofilia.

Precisamente la difusión del caso más reciente parece haber sido el disparador que necesitaba Benvenuto para hacer pública su vinculación con Rago y también contar su propia versión de los hechos. Varios medios nacionales se ocuparon de dar una amplia cobertura del caso y rápidamente pudieron establecer que los hechos que relataba Benvenuto ya habían sido investigados en un proceso penal, algunos años atrás, en el cual se había sobreseído a Rago por prescripción.

Nuestro respetable público precisa que le dediquemos una breve nota conceptual de lo que significa una resolución como esa. Lo que quiere decir es que el tribunal que intervino, con la intervención de fiscal y defensor, consideró que desde la fecha en que los hechos denunciados por Benvenuto hasta el momento de la decisión, había transcurrido el plazo que el Código Penal prevé como límite para que se extinguiera la acción penal nacida del delito de Abuso sexual con acceso carnal.

El poder penal del Estado se limita de esa forma, porque ningún proceso penal habrá de mantenerse abierto indefinidamente. El sobreseimiento por prescripción tiene, sin embargo, una limitación: no se detiene en establecer si el imputado ha cometido el delito, si ha obrado con dolo o culpa, etc. Le basta con el transcurso del tiempo, en tanto y en cuanto no existan motivos de suspensión y/o interrupción del plazo previsto.

Todo parece indicar que si Benvenuto no se hubiera referido al tema, no estaríamos ocupándonos de él. Entre otras cosas, no hubiéramos leído el relato de la denuncia que hizo –que Infobae consideró “escalofriante”-, ni sus intervenciones recientes; no habríamos conocido sus fotos, de antes y más recientes; Mammón hubiera seguido conduciendo “La Peña de Morfi”, por Telefé; él no hubiera contratado a Fernando Burlando para que lo defienda; no se le hubiera ocurrido editar un vivo para referirse al tema; y menos todavía, le hubiera concedido una entrevista a Jorge Rial.

Aunque no estemos dispuestos a admitirlo, un caso de éstos se mediatiza y se viraliza, produciendo versiones total o parcialmente contradictorias de los protagonistas de la historia, con el objetivo de que el público tome partido por uno o por otro.

En un extremo está un joven que dice haber sido víctima de un grave delito por parte del otro protagonista. En el otro, éste último ha dado hasta ahora no menos de tres versiones distintas sobre lo mismo. De todo lo que dijo se puede pasar en limpio que reconoce la relación, no la violencia, reconoce sentimientos, pero niega todo lo demás.

En un extremo el joven, que es menor que el otro, dice que espera justicia. En el otro, el mayor se autopercibe como destinatario de una condena social.}

En concreto, hasta ahora, Telefé puso a otro empleado del medio para reemplazar a Mammón. No se sabe si de manera provisoria o definitiva. En cambio, no pasan de ser una especulación esas voces que sugieren un eventual juicio de la verdad, que no tiene nada que ver con la creación jurisprudencial ideada en la justicia federal argentina, antes de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes del perdón.

Es una especulación que confunde, porque apenas es una alternativa que el Código Penal ha previsto en su artículo 111 sólo para ciertos casos, que éste no parece ser. En el supuesto improbable que se le diera trámite, pasará más tiempo todavía. El conductor seguirá aislado como ahora. La víctima subirá vivos, concederá alguna nota más, por ejemplo.

El conductor deberá asumir que sus chances de volver a hacer lo que hacía dependen del grado de tolerancia del medio y de la sociedad sobre lo que parece ser su orientación sexual, para la cual las personas de su mismo sexo, menores que él, son esenciales.