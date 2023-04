Maria López: “No tanto a los partidos o espacios, en realidad votan a la persona”

En Hablemos de Política, la actual Diputada Provincial, María del Socorro López, quien se postula estas elecciones para ser Intendenta de El Carril.

Si bien López pertenece al frente oficialista Unidos por Salta, explicó que existen en la lista dos espacios con denominación distinta que se desprenden de una segunda opción que también acompaña a Gustavo Sáenz en su reelección.

“Uno es Unidos por Salta y el otro es Vamos por Salta con Sáenz y Emiliano” enumeró y al ser consultada sobre la no aparición del último nombre en la lista del tribunal, López dijo “está, dentro de ese frente salen, por otros partidos, el intendente actual y otro muchacho más”, confirmado así que se trata de Representar, en el que se postula Efraín Orosco, y Partido Fe, que lo tiene a Rubén Lagoria como opción.

“No tanto a los partidos o espacios, en realidad votan a la persona”, analizó López y agregó “algo ha ido pasado desde hace un tiempo con los partidos, con estas alianzas y los frentes”.

Respecto a la candidatura de Orosco y Lagoria, la actual legisladora señaló que le sorprendió la candidatura de Orosco y Lagoria en esos espacios, ya que son hombres del Partido Renovador (PR).

“Me sorprendí que no salieran por el PR, no tengo una explicación a eso, que salieran por otro partido, porque los dos candidatos que salen en Vamos por Salta son dos que pertenecen a la línea del Renovador”, expresó y se explicó “en mi caso participo en Unidos por Salta siendo la única candidata y ellos, al estar el Renovador en Vamos por Salta, es como que no podía estar yo en el mismo espacio”, finalizó.

En resumen, el municipio de El Carril tiene seis frentes con un candidato cada uno a Intendente: