Sin que oficialmente se haya iniciado la campaña electoral, ya estalló el escándalo en torno a lo que se invierte en la misma. No suele quedar en claro el costo de las que realizan los distintos frentes y partidos y la normativa vigente es insuficiente para controlar el monto y la fuente de su financiamiento.

El tema saltó al centro de la atención pública a raíz dela publicidad desplegada por Emiliano Estrada, candidato a gobernador de “Avancemos”, que con la consigna “Elegí creer” se observó durante el partido de la Selección Nacional en Santiago del Estero, la semana pasada. Fue tema del debate que entre cinco de los postulados a la principal categoría se realizó en esta emisora.

La repuesta de que no había tenido costo porque fue un regalo de un amigo, al que Estrada no identificó, llevó a que su par del Frente “Salta avanza con vos”, Lucio Paz Posse interpusiera una denuncia ante el Tribunal Electoral. Por un lado pretende que cese la publicidad, habida cuenta que aún restan días para el inicio oficial de la campaña; por otro, requiere que se investigue el origen de los fondos que se invirtieron en la misma.

Las argumentaciones expuestas por el dirigente camporista sonaron inconsistentes teniendo en cuenta que se trata de un monto más que significativo y que –incluso por su actual condición de diputado nacional- no puede recibir dádivas. Su actitud reticente a identificar al donante y las condiciones a las condiciones establecidas para viabilizar el aporte, dejaron las dudas que luego fundamentaron la denuncia.

La presentación ante la Justicia electoral hace alusión a lo que establece la ley 7697, en el Título X y puntualmente en el artículo 40, que impone los plazos para el desarrollo de la campaña electoral, que lleva a que sea el 14 de este mes la fecha de inicio de la misma. El cruce de acusaciones que generó el planteo de imponer transparencia a la actividad proselitista reactualizó un debate sobre una cuestión aun no resuelta.

Hay una relación muy cercana entre dinero y política, que se profundiza a medida que los partidos políticos no se ponen al hombro las campañas para eficientizar el uso de recursos que el Gobierno distribuye para las elecciones nacionales, al igual que lo hace la Provincia con miras a sus propios comicios. En el caso de Salta, el reparto se realiza en base a una suma fija que igualitariamente se entrega a cada partido y otra variable en función de los votos obtenidos. En cualquier caso no son datos que se obtengan en la medida en que se va desarrollando la campaña. Además, con posterioridad a las elecciones, se elevan cifras irrisorias que no parecen cubrir el despliegue de cartelería y de propaganda encubierta en medios de comunicación y redes sociales.

Los especialistas aseguran que la forma en que se financia la política partidaria y electoral es un gran desafío que deben enfrentar las democracias en buena parte del mundo. “Las sospechas sobre la manera en la que se financian los partidos y las campañas generan desconfianza sobre los procesos democráticos en general, deslegitiman las elecciones pasadas y se proyectan sobre las futuras, golpeando por igual a todos los candidatos y partidos”, señaló un informe del CIPPEC que analiza la reforma de 2019 y que a su juicio ofrece una base más sólida para construir un régimen de financiamiento más transparente y equitativo.

Las campañas se financian con aportes públicos pero también privados, de personas físicas y jurídicas, con tope y nunca en efectivo. Pero hay muchos aspectos que no se han regulado y, a todas luces, los controles no resultan lo suficientemente eficaces y oportunos. Y así como hay una línea que se traspone permanentemente y la publicidad oficial se torna propaganda a favor del oficialismo, en otros casos –como en el que había incurrido Emiliano Estrada- hay abusos que pueden constituir ilícitos si no se determina claramente el origen del financiamiento de las campañas.

La legitimidad de los gobiernos no se construye solo con votos sino también con conductas éticas.

Salta, 03 de abril de 2023