Tras recibir el alta, el Papa Francisco encabezó la misa del Domingo de Ramos

El Papa Francisco celebró en la Plaza San Pedro la misa del Domingo de Ramos, en lo que fue su primera actividad pública tras recibir el alta por la bronquitis que lo tuvo tres días internado en un hospital de Roma.

Frente a más de 30.000 personas que colmaron la Plaza vaticana, el Sumo Pontífice pidió por los pobres y marginados, a quienes consideró "íconos vivos de Cristo", durante la celebración que inicia las actividades de la Semana Santa.

"Hay pueblos enteros explotados y abandonados a su suerte; hay pobres que viven en los cruces de nuestras calles, con quienes no nos atrevemos a cruzar la mirada; emigrantes que ya no son rostros sino números; presos rechazados, personas catalogadas como problemas", manifestó Jorge Bergoglio. Y añadió: "Pero también hay tantos cristos abandonados invisibles, escondidos, que son descartados con guante blanco: niños no nacidos, ancianos que han sido dejados solos, enfermos no visitados, discapacitados ignorados, jóvenes que sienten un gran vacío interior sin que nadie escuche realmente su grito de dolor".

Después de la misa y de rezar el Angelus del mediodía, el Papa agradeció junto al Altar las oraciones que los fieles realizaron por su salud durante estos días.

El Papa Francisco, de 86 años, fue internado de urgencia el pasado miércoles en el hospital Gemelli, debido a una bronquitis infecciosa. Tras recibir el alta, este sábado retornó al Vaticano y en un breve diálogo con la prensa, aseguró: "Solo sentí malestar y no tuve miedo, todavía estoy vivo".

