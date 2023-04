Daniel Scioli analizó la economía: "El desafío es la inflación y devaluar no es la solución"

Inició abril y aún el Frente de Todos no tiene un panorama claro de cara a las elecciones 2023. Entre disputas en una posible interna y el escenario opositor, la indefinición se instaló como constante en el oficialismo. Sin embargo, desde enero de este año Daniel Scioli viene insinuando con la posibilidad de candidatearse a la presidencia y representar al peronismo unido.

"Fui el gobernador electo con más votos en toda la historia que no es un tema menor en la provincia de Buenos Aires. Con esa experiencia estoy mirando al futuro. He sido muy claro: estoy seguro, con el sentido de responsabilidad que tengo, que estoy a la altura de la circunstancias de lo que el país está demandando", resumió el embajador argentino en Brasil.

En ese sentido, resaltó que en su experiencia diplomática aplicó "un sentido pragmático y una diplomacia no tradicional ya que tuve el desafío enorme de reconstruir la relación con Brasil. Y durante el gobierno de Bolsonaro hemos tenido diferencias ideológicas y políticas de todo tipo y aún así hemos batido récords de intercambio comercial. Logré destrabar muchos productos que no se podían exportar y esas son cosas concretas".

Consultado en CNN Radio sobre la coyuntura económica, sugirió "buscar mecanismos que nos descomprima y que nos den un tiempo para que Argentina tenga los dólares genuinos para seguir retroalimentando la recuperación industrial a lo largo del país". "No creo que la devaluación sea la solución porque tenemos otro desafío que es la inflación", añadió.

Además, se refirió a Mauricio Macri y a la disputa electoral en el 2015, señalando los efectos negativos del "arrastre del préstamo que tomó Macri con el FMI, que a todo esto había mentido en el insólito debate que me tocó compartir. Entiendo a la gente que confió y se dejó llevar por la palabra 'cambio' y nos encontramos en la situación que nos encontramos. Y acá hay una revisión del 2015 con otros actores, con otros protagonistas posiblemente, con la agenda del ajuste".

Daniel Scioli también opinó sobre la interna en el Frente de Todos: "Yo no siento que haya términos de enfrentamiento en las PASO con los otros posibles candidatos. Me inspiro en lo que hizo Lula: una campaña entendiendo que tenía que encararla diferente. La gente nos va a empujar a grandes acuerdos, lo cual es mi especialidad".

Finalmente, comentó que entre las posibles alianzas que podría tejer se vincularía con el diputado radical Facundo Manes, por el cual siente "una gran admiración personal, respeto, especialmente por todo su prestigio internacional, la vocación que tiene. Más allá de la decisión que tome, yo creo que es una persona muy valiosa que llegado el momento tiene un gran protagonismo para poder implementar sus ideas que, básicamente, están orientadas a la economía del conocimiento, a la ciencia, a la educación, que es por donde van a venir las soluciones de fondo. Y esas ideas me generan un punto de encuentro y de afinidad".

Fuente: Ámbito Financiero