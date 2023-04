"Un colegio ya": estudiantes, docentes y padres pidieron que se agilice la licitación del nuevo edificio de la escuela Técnica de Colonia Santa Rosa

Durante la mañana del sábado, en Colonia Santa Rosa, se desarrolló el acto y desfile por el aniversario del pueblo, sin embargo, no todo fue alegría. Al mismo tiempo, docentes padres y alumnos de la escuela técnica 3124 se manifestaron con pancartas con la frase "Un colegio ya" para pedir que se porque "no hay ninguna novedad sobre la licitación" del nuevo edificio educativo, según señalaron los presentes.

"No hay ninguna novedad de la obra que supuestamente habíamos adquirido ya del año pasado, según había publicado el ministerio de educación en su página. Resulta que ahora no hay novedades y dicen que van a construir en otras localidades acá cerca, en Orán y otra en Rosario y de nuestra edificio no hay ninguna novedad" cuestionaron los presentes.

Según afirmaron, los docentes continuarán con las protestas en una sentada hasta el día miércoles, cuando se supone que se les informará sobre la licitación.