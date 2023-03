Con más de 12 mil candidatos para un poco más de 500 cargos electivos en toda la provincia, no pareciera que haya una democracia muy saludable. Doce fórmulas para la gobernación indican que hay una variada mirada sobre la realidad salteña que no se condice con la soledad que denuncia el Gobernador cuando debe enfrentar momentos críticos de gestión.

La intensa movilización que generó el proceso electoral que va a culminar el 14 de mayo próximo no se explica fuera del marco de una crisis de partidos políticos que no pocos entienden como la crisis de un modelo de democracia. A cuatro décadas de haberla recuperado, el avance del proceso electoral en Salta da cuenta que deben revisarse algunos parámetros.

Sosteniendo la misma fórmula, el gobernador Gustavo Sáenz busca su segundo mandato aunque -aplicando las disposiciones del Constitución Provincial reformada- se trata de lograr el primero de los dos mandatos que tiene habilitados. Para lograr ese objetivo se ha presentado una alianza integrada por tres frentes electorales que, a su vez, contienen unos 20 partidos, algunos de los cuales están debutando en las lides electorales. A todos ellos los une, al decir de Pablo Outes, coordinador de Relaciones Políticas a Institucionales del Ejecutivo Provincial, criterios y concepciones políticas que apuntan a defender lo importa, que es "no perder la elección".

Hay datos objetivos que configuran la dimensión del proceso electoral provincial. Casi un millón cien mil votantes deben elegir gobernador y vicegobernador, sesenta intendentes y reformar parcialmente la Legislatura renovando treinta bancas en la Cámara de Diputados y once en el Senado; además deben elegirse 343 concejales para integrar los cuerpos legislativos municipales.

No pareciera mucho pero no es lo que refleja la amplia movilización de una dirigencia que participa de la importante cantidad de listas de candidatos inscriptas hasta el sábado pasado, protagonizando situaciones que debieran explicarse. Solo para citar un caso puede mencionarse el de Laura Thomas, promocionada como pre candidata a gobernadora por un sector del atomizado kirchnerismo y que, finalmente, ingresó al Tribunal Electoral en una de las once listas de candidatos a senador de Metán, por un frente de dudosa identidad doctrinaria.

Las intendencias resultaron ser cargos electivos apetecibles, incluso para algunos con problemas judiciales tras haberlas administrado. La de Capital tiene quince aspirantes que deben seducir a más de medio millón de electores mientras que en el municipio vecino de San Lorenzo, once candidatos deben convencer a 15 mil ciudadanos. En el caso de la principal ciudad de la Provincia, tanto interés no se ha afirmado en propuestas para la resolución de los problemas que los vecinos conocen con precisión; todos aseguran que lo que haya que hacer será hecho mejor que lo hace la actual intendenta Bettina Romero. Ella, propuesta para la reelección, es una de las principales contendientes junto a Emiliano Durand, ambos del espacio oficialista, como si el proyecto de Gustavo Sáenz al que adhieren pudiese ser ejecutado con tantas diferencias como plantea el posicionamiento de cada uno de estos candidatos.

Los especialistas observan una crisis de representación política y la adjudican al sistema de partidos tradicionales que ya no median en las preferencias ciudadanas ante el Estado y han dejado de ser expresiones ideológicas de distintos grupos sociales para quedar reducidos a ser inevitable puente hacia funciones electivas.

Hay dos datos que no deben ignorarse. Uno de ellos es el desacople entre la ciudadanía y la dirigencia política y el otro, quizás necesaria consecuencia, es que esa ciudadanía ha comenzado a movilizarse para participar en la toma de decisiones respecto de sus propios intereses. Puede llegar a que esa ciudadanía quiera ser artífice de su destino y no delegar la tarea.

Salta, 27 de marzo de 2023