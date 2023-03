Vaqueros: Moreno buscará la reelección por pedido de los vecinos y de su “jefe político”

Daniel Moreno, presidente del Foro de Intendentes e Intendente de Vaqueros, explicó qué lo motivó a candidatearse nuevamente para continuar en el cargo. “Lo mejor está por venir. Mi jefe político me dijo ‘¿quién va a inaugurar todas esas obras?’, y me puse a trabajar como si fuese la primera vez”, aseguró.

En Hablemos de Política, el intendente de Vaqueros y presidente del Foro de Intendentes de Salta, Daniel Moreno, consideró que “ser intendente no es para cualquiera”. Es que, el mandatario, meses atrás, había deslizado que dejaría la jefatura comunal para emprender una actividad legislativa, sin embargo, hoy es nuevamente candidato a renovar su gobernanza en la localidad.

“Exige mucho tiempo y trabajo; exige también muchas pérdidas en todos los aspectos, pero la vocación es lo que más vale en este caso. Si no tenés vocación, la gente lo ve”, aseguró.

Indicó, en tanto, que su decisión fue empujada por los vecinos, colegas intendentes y autoridades.

“Me acordé cuando en el 2011 empecé con un municipio de 3° categoría, es decir, un municipio pobre. Me acordé que recibimos una municipalidad que no tenía oficinas, que se hacía lo que se podía. Viendo eso y viendo lo que se hizo en estos 11 años, tomé la decisión de seguir trabajando, porque lo mejor está por venir”, expresó, y completó: “Mi jefe político me dijo ‘¿quién va a inaugurar todas esas obras?’, y me puse a trabajar como la primera vez”.

Recordó, además, sus inicios con Juan Manuel Urtubey como gobernador, pero resaltó que en la gestión de Gustavo Sáenz al mando de la provincia pudieron hacer más.

Finalmente, Moreno analizó la situación de algunos de sus pares que se presentan nuevamente a elecciones con la intención de seguir en sus cargos – o ganarlos nuevamente – mientras la Justicia los investiga y, en algunos casos, ya han sido condenados por la misma.

“Entiendo que tenemos a la Justicia y es la Justicia la que actúa; tiene que decidir la Justicia. Lamentablemente, en muchos casos es lenta”, concluyó el jefe comunal de Vaqueros.