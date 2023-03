Para Hucena, “la campaña de agravios hace que la política sea menos creíble”

“Los últimos 30 días fueron de mucho dialogo y mucho consenso, pero también de muchas dificultades”, aseguró – por Aries – Antonio Hucena, secretario de Relaciones Institucionales de la Provincia y dirigente del frente ‘Vamos Salta’.

Explicó que el suspender las PASO puso a los dirigentes en la “tarea titánica” de postular candidatos luego de extensas jornada marcadas por el diálogo; cada fuerza política tuvo que poner de sí para entablar acuerdos, indicó.

“En capital, nosotros postulamos diputados y otro partido postula a los concejales. Nosotros apostamos fuerte a la lista que encabeza el Dr. Esteban, que es afiliado a nuestro partido y que viene trabajando hace mucho, además de que tiene una alta consideración entre la ciudadanía, sobre todo en Capital, donde el PJ hoy no tiene ningún representante en la Cámara”, describió Hucena, y añadió: “Algunos deben reclamar que el PJ no lleve lista de concejales y, bueno, le correspondía a otro partido”.

Para Hucena, es fundamental recuperar el diálogo entre actores políticos y sociales, así como con los sectores de la economía.

“Hay voluntad de buscar las coincidencias y no las contradicciones. La campaña de agravios hace que la política sea menos creíble. La democracia salteña no merece noticias falsas, agravios y ataques”, aseguró.

Sin embargo, el dirigente reconoció que el ser competitivo en el plano electoral, poner a un candidato en la línea de fuego de sus competidores.

“A nuestros candidatos les decimos que tengan templanza. Nos parece que a esta democracia no le viene bien, por eso hay cada vez menos electores; los mismos políticos hacen que la gente se aleje y por eso tenemos que formar frentes para las elecciones”, analizó Hucena, y cuestionó: “¿Si no hay propuestas, por qué me voy a levantar el día de elecciones a votar?”

En tanto, resaltó a Emiliano Durand y su candidatura a intendente capitalino ya que, aseguró, es un candidato con “ideas nuevas e integradoras”.

“Si la campaña va a tener como eje la violencia, la gente se aleja. Soñamos con que los vecinos de Capital vayan a votar ideas superadoras. El electorado tiene dos opciones, con propuestas de cambio o continuidad. Las alternativas están, que sea una campaña de ideas y a aquellos que piensan en la pelea, que sepan que la violencia aleja a los electores”, sentenció Hucena.