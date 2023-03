Movimientos sociales oficialistas criticaron a Massa y advirtieron: “No apoyaríamos su candidatura”

Los principales dirigentes de los movimientos sociales ligados al oficialismo aseguraron que no acompañarán a un candidato que represente “una continuidad del plan económico del FMI” como Alberto Fernández, Sergio Massa o Daniel Scioli. En paralelo, respaldaron una posible candidatura de Eduardo ‘Wado’ De Pedro.

“De ninguna manera acompañaremos una candidatura de Massa. En ese caso voy a ir yo como candidato y vamos a pedir una interna. Si no nos la dan, iremos por afuera. El Frente de Todos está en una situación complicada. Puede haber una disgregación política por izquierda o derecha. Por eso hay que ordenar escenario electoral”, aseguró Juan Grabois.

El líder del MTE agregó que no tolerarán ir con un candidato que represente “una continuidad del plan económico del FMI, llámese Alberto, Scioli o Massa”.

“Si Alberto, Scioli o Massa ganan una interna, lo apoyaríamos con determinadas condiciones programáticas. Una cosa es ganar una interna, otra imponer un candidato”, explicó en declaraciones a FutuRock.

En ese marco, aseguró que ‘Wado’ de Pedro sería un muy buen candidato entre los nombres que suenan y votó en contra del acuerdo con el organismo internacional.

Por otra parte, le pidió al Presidente no demorar más su decisión político-electoral: “Alberto tiene que definir si va a una paso o da un paso al costado para ordenar la estrategia del frente, que yo creo que es lo que tiene que hacer, aunque no tenga derecho yo a opinar. Es el presidente en una situación de crisis, sus probables rivales son ministros de este gobierno. No nos podemos dar el lujo de generar una crisis de gobernabilidad por un problema de interna política”.

En tanto, se refirió a la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato y trazó un paralelismo con lo que se debería hacer en el Frente de Todos.

“Sabía que Macri no iba a ser candidato, no me sorprende. Es inviable electoralmente después del gobierno que hizo. Va a ayudar al frente de Juntos por el Cambio a ordenar su interna. Sería bueno para el Frente de Todos que pase algo similar. Escuché que Cristina Kirchner no va a ser candidata. Falta que Alberto defina lo que quiere hacer. No son definiciones, son frases las que se escuchan”, explicó.

Por último, analizó: “El problema de la coalición era que Cristina aportaba con el 70% de las acciones. El rol de Alberto era administrar el acuerdo, no hacer un personalismo. Yo creo que se enfrentó a una situación particular, además de recibir un país endeudado. Hizo lo que pudo. Pero si él no se pone en un rol de ordenamiento, va a ser imposible”.

