Rodríguez Larreta sobre la decisión de Macri: "Prioriza el equipo por sobre las personas"

Durante la presentación de Eugenio Burzaco como nuevo ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta hizo una "mención especial” al ex presidente y afirmó que su decisión "mostró su visión, claridad y valentía, para llevar adelante un liderazgo generoso, colectivo y sincero. Prioriza el equipo por sobre las personas y en eso claramente me identifico."

"Me da mucho orgullo venir transitando con él más de 20 años juntos y saber que va a seguir acompañando en este camino que queremos construir con y para todos los argentinos" afirmó el mandatario. Además, Larreta remarcó, en línea con lo dicho por Macri: “no necesitamos un líder mesiánico, ya tuvimos demasiado de eso y así estamos”.

En referencia al nuevo ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Eugenio Burzaco, detalló: “Tiene la capacidad y el coraje necesarios para continuar con la tarea que venimos haciendo desde que asumimos”.

Rodríguez Larreta aseguró que Burzaco “fue el autor e impulsor de muchas de las reformas y de los logros alcanzados entre 2015 y 2019 en materia de seguridad” y remarcó que tendrá un importante desafío por delante: “Los casi 7 millones de argentinos que cada día transitan la Ciudad confían en vos para que los cuides. Sabemos que así va a ser”.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destacó los resultados obtenidos gracias al Plan Integral de Seguridad implementado desde 2016: “Hoy todos los que viven y visitan la Ciudad pueden estar más tranquilos que nunca. Los índices de delito están en los niveles más bajos de la historia”, remarcó durante el acto realizado en el Instituto Superior de Seguridad Pública, acompañado.

En 2022, la Ciudad registró la tasa de homicidios más baja de los últimos 28 años, con 2,86 casos cada cien mil habitantes. Disminuyeron 14% respecto a 2019 -año tomado como referencia debido a la pandemia- y 40% en comparación con 2016. Esto hace que Buenos Aires sea la capital más segura de América Latina y la segunda del continente, después de la ciudad canadiense de Ottawa.

Rodríguez Larreta aclaró que “no existen soluciones mágicas ni rápidas para problemas complejos”. Y agregó: “Tomamos una decisión política: diseñamos un plan, lo sostuvimos en el tiempo, trabajando un día tras otro y nos ocupamos de que cada policía estuviera entrenado, equipado y con la última tecnología disponible para cuidarnos”.

En ese sentido, valoró el trabajo “profesional, valiente y comprometido” realizado por el antecesor de Burzaco, Marcelo D’Alessandro. “La operación de inteligencia ilegal que está teniendo que soportar lo llevó a tomarse licencia hace unos meses. La semana pasada, decidió dar un paso al costado de su función, porque el tiempo y la energía que le consumían su defensa eran incompatibles con la dedicación que requiere la función pública”, explicó.

Tras manifestarle su apoyo “en esta pelea injusta que está teniendo que dar”, el Jefe de Gobierno adelantó que D’Alessandro “va a continuar siendo parte del equipo, por el momento aportando toda su capacidad y su experiencia al Plan Nacional de Seguridad que los equipos técnicos están desarrollando”.

Rodríguez Larreta afirmó que ese Plan Nacional Seguridad será aplicado en todo el país si los argentinos lo eligen como presidente. “Queremos que vos vivas tranquilo, que puedas entrar y salir de tu casa sin miedo, que sepas que tus hijos vuelven siempre y que podes caminar sin tener que mirar sobre el hombro”, aseguró.

Sobre las medidas que incluirá ese Plan Nacional de Seguridad, detalló: “Vamos a enviar, para blindar las fronteras, a nuestras Fuerzas Armadas. Con eso, liberamos 10.000 gendarmes para destinarlos a las zonas calientes de la droga y el delito, y así recuperar el territorio y que nuestros hijos puedan caminar sin miedo”.

Además, adelantó que se creará “el GEAN, Grupo de Elite Antinarcotráfico, que va a reunir a los mejores agentes de las fuerzas federales para que trabajen juntos en la pelea contra el narco, que se lleva vidas, sueños y esperanzas”.

El Jefe de Gobierno explicó además que garantizará “que no haya ningún miembro de ninguna fuerza de seguridad en todo el país que sienta que está arriesgando su vida y que no hay nadie cuidándolo a él”.

Por último, destacó la decisión tomada por el ex presidente Mauricio Macri, quien anunció que no será candidato en las próximas elecciones: “Ayer mostró una vez más su visión, su claridad y su valentía para llevar adelante un liderazgo generoso, colectivo y sincero, con el que claramente me identifico. A mí me da mucho orgullo transitar este camino con él desde hace más de 20 años y saber que va a seguir acompañando este cambio que queremos construir con todos los argentinos”.

Por su parte, Burzaco agradeció la convocatoria realizada por Rodríguez Larreta y afirmó que se redoblarán los esfuerzos del Plan Integral de la Ciudad: “El Ministerio va a estar en la calle y la Policía va a estar cerca del vecino. No vamos a tener piedad contra el narcotráfico. Vamos a dar batalla todos los días para reducir este flagelo que se lleva la vida de muchos inocentes”.