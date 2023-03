Familiares de una paciente oncológica se manifestaron en el Hospital San Bernardo

Durante la mañana, los familiares de Carolina Mamaní se manifestaron en las puertas del Hospital San Bernardo en pro de ser escuchados sobre su reclamo.

Por Aries, Mamaní expresó que fue diagnosticada con cáncer de mamas el año pasado, se sometió a los tratamientos de quimioterapia pero hasta la fecha no tuvo la cirugía de carácter urgente que le solicitaron ya que se encuentra encapsulado en una vena cerca de la axila y corre riesgo de perder el brazo.

“Primero me mandaron con un mamógrafo para ser derivada a un cirujano, cuando fui me dijo que tenía que ir al San Bernardo. Al llegar me piden estudios nuevos para ver cómo estaba y a raíz de los resultados, me dijeron que es inoperable” manifestó la paciente.

La encapsulación del cáncer está en una vena y es por eso que no se puede realizar la cirugía. Desde el nosocomio solicitaron un informe en el que se exprese por qué no funcionó la quimioterapia “mi médica ya hizo la derivación, mi cáncer medía 4cm y ahora está mucho más grande. Me hicieron una nueva biopsia y quieren mandarme a quimio para estudiar mi cáncer”.

“Tengo miedo, tengo a mi hijo chiquito. Me dijeron que es inoperable y que no me garantizan salir viva del quirófano ya que corro riesgo de desangrarme” finalizó Carolina.