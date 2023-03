De argumentos y falacias | Ud. elige: si “doble moral” o “poca memoria” (el doble discurso del gobernador Sáenz)

Por un lado dijo que “la gente y Dios lo pusieron” en la gobernación. Por otro lado afirmó que él se diferencia de los demás “porque nunca especuló a tener un cargo y al mismo tiempo ir por otro”, porque no le parece “legítimo ni honorable”. La crítica estaba dirigida al actual diputado nacional Emiliano Estrada, que es candidato a gobernador por el Frente Avancemos. Escuchemos a al gobernador:

Gustavo Sáenz: “Fueron ustedes y Dios los que me pusieron donde estoy… Otra cosa que me diferencia de muchos otros: nunca especulé con tener un cargo y aprovechar que tengo un cargo para presentarme a otro, no me parece legítimo, no me parece honorable”.

Quien también se hizo eco de esta crítica fue la diputada saencista Socorro Villamayor, quien hizo de exégeta de la palabra del gobernador, agregando contra el candidato Emiliano Estrada está también “confundido en muchos conceptos”.

Socorro Villamayor: “Es una posición que tiene el gobernador hace mucho tiempo. Es de una persona responsable decir y pedir que dejen de lado aquel cargo que ostentan si buscan la reelección o si buscan una elección nueva, o si buscan postularse, para dedicar a cada cosa el valor y el tiempo real que requiere… yo comparto la opinión del gobernador. Estrada está bastante confundido en muchos conceptos”.

Sin embargo, contrariamente a lo que dijeron el gobernador Sáenz y la diputada Socorro Villamayor, recordemos que en el año 2015, el entonces candidato a vicepresidente de Sergio Massa, el intendente Gustavo Sáenz, constituyó la fórmula presidencial junto a Sergio Massa por el Frente Renovador, sin renunciar ni pedir licencia a la intendencia, para la cual había sido elegido para los próximos 4 años en la ciudad de Salta. El periodismo nacional ya señalaba esta problemática de la doble condición de Gustavo Sáenz, al ser al mismo tiempo candidato al ejecutivo nacional y ser intendente de la ciudad de Salta.

No es la primera vez que se detecta en el discurso del gobernador un doble estándar. Recordemos otra escena reciente, la de la apertura de las sesiones en la legislatura el pasado 1° de marzo, en la que el gobernador dijo emocionado que “hace 3 años trabaja codo a codo para que la realidad triste de los niños wichí se termine” (4). Siendo que desde hace tres años el gobierno vino apelando reiteradamente, para no cumplir y para dilatar, los fallos de la Comisión Interamericana de DDHH y de las instancias locales y federales para que se repare urgente la situación de las infancias originarias, como los señaló la defensora oficial Natalia Buira.

El doble estándar que estamos analizando en esta oportunidad es el de denunciar a otros candidatos hacer campaña por un nuevo cargo desde un cargo aún vigente, sin renunciar o pedir licencia. Algo que, repito, no es ilegal. El problema se da cuando se hace de esto una moralina, cuando se cae en autocontradicción, cuando se mira la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio.

En la pasada sesión en Diputados, el llamado a tener prudencia vino de la diputada provincial Julieta Perdigón, llamó a tener memoria a quienes critican a otros hacer campaña desde sus cargos, pero ellos mismos no resistir un archivo.

Julieta Perdigón: “Es importante referirme a las declaraciones en donde algunos funcionarios piden la renuncia de los legisladores que están actualmente en ejercicio de su función. Considero importante que tengan memoria al momento de hacer esas declaraciones y ante todo que recuerden cuál fue su situación anterior. Son declaraciones infundadas que no resisten el archivo”.

Tenemos aquí, por parte de la diputada Perdigón, una advertencia contra la prédica que no se practica, una advertencia a tener memoria antes de arrojar la piedra.

En el encabezado de esta columna planteábamos a la audiencia qué título prefería ponerle: si “doble moral” o “poca memoria”.

Ante los datos ofrecidos, Ud. elige.