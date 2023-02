El desastre ecológico en Estados Unidos podría dejar el aire contaminado por muchos años

El aire la ciudad en Ohio donde hace tres semanas se descarriló un tren con químicos tóxicos, ya no es el mismo. Los reguladores estatales y federales aseguran que es completamente seguro, pero los vecinos se quejan de erupciones cutáneas, problemas respiratorios y otros efectos sobre la salud. Para peor, no podrán estar tranquilos en el futuro: un análisis independiente sobre el informe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) encontró nueve contaminantes del aire en niveles que podrían generar problemas de salud a largo plazo en la ciudad y sus alrededores. El aire, según pronostican, ya no será el mismo por mucho tiempo.

Aunque las autoridades descartaron cualquier tipo de riesgo para los habitantes de la pequeña ciudad llamada East Palestine tras el accidente que predijo una película de Netflix, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Texas A&M contradice esas declaraciones.

En cambio, aseguran que en el aire hay niveles elevados de sustancias químicas que se sabe que provocan irritación de los ojos y los pulmones, dolores de cabeza y otros síntomas, así como algunos que se sabe o se sospecha que causan cáncer. Sus efectos son silenciosos, pero fatales: Weihsueh Chiu, uno de los investigadores, dijo que se necesitarían meses, si no años, de exposición a los contaminantes para efectos graves en la salud.

Si bien algunas de las lecturas más altas de contaminación del aire informadas por la EPA se recopilaron en los días posteriores a la liberación química controlada, algunas muestras más recientes aún permanecen elevadas, dijo Chiu.

Qué pasa con el aire de Ohio

¿Mintieron los reguladores, entonces? No exactamente. Según los investigadores, el informe no tuvo en cuenta los efectos a largo plazo que tienen las sustancias químicas que están en el aire. En cambio, consideraron el ambiente seguro, ya que esos químicos no causan efectos perjudiciales en cuestión de horas o días.

“No podemos decir si estos niveles están causando los síntomas actuales”, dijo Chiu, profesor de fisiología y farmacología veterinaria en Texas A&M, al Washington Post. La EPA "querría asegurarse definitivamente de que estos niveles más altos que se detectan se reduzcan antes de que se vayan y declaren que todo está limpio".