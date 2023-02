El Indio Solari anunció su retiro de los escenarios

Durante una entrevista que realizó al conductor radial español Maeiskal Romero, Carlos “el Indio” Solari anunció que debido a su enfermedad, no volverá a presentarse más en vivo.

A sus 74 años de edad, el ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota padece del mal Parkinson. “Desgraciadamente para mí, para mi gusto, el Parkinson va progresando. Pero bueno, es lo que hay y hay que presentarle batalla”, dijo.

“Mi enfermedad no me está permitiendo estar en mi mejor versión”, dijo el Indio, quien además aseguró que trata de una decisión tomada hace tiempo. “Yo hacía rato que ya sabía que cuando me llegara el asunto de viejo, de jovato, de artista jovato, no quería que estuviera ahí arriba el Indio. Ya lo tengo preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario”.

Acerca de su futuro en la música, seguirá enfocado en trabajar en el estudio, algo que en los últimos meses se pudo escuchar en las canciones que firmó con sus dos proyectos alternativos, El Míster y los Marsupiales Extintos y El Cantante Tímido.

