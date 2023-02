Elecciones 2023: Dimas Ruiz, el empresario que va por la intendencia en Oran

El contexto político de un año electoral también resuena en el interior. José “Oso” Dimas Ruiz, comerciante y gerente de una empresa local, manifestó por Aries su voluntad de competir por la intendencia de San Ramón de la Nueva Orán.

Dentro de la situación social revolucionada por diversas situaciones que están movilizado a la población del norte provincial, en general, y puntualmente en Oran, Dimas Ruiz aseguró que se necesita “gente nueva que se involucre en un rol de gestión pública” y “nueva forma de gestionar”. “No viene de ahora ésta falencia que venimos viendo en lo social, en lo empresarial y sobre todo en lo político”, puntualizó.

Como integrante del seno productivo y emprendedor, Dimas Ruiz orientó sus propuestas políticas al sector. “Yo siempre digo que Oran vive o se desarrolla económicamente por su actividad en el campo y no recuerdo que haya habido una Secretaria de agroindustria por ejemplo, donde se fomente, se desarrolle, se capacite, se brinden herramientas a productores grandes, medianos y a todos en general”.

También se refirió al conflicto por la fuerte presencia de la actividad delictiva en la frontera, recordando el robo millonario que sufrió el año pasado. “No quiero asegurar que hay algo organizado o que hay conexión con el poder político o policial, pero asusta”, expresó y añadió “Oran dejó de convertir en una ciudad del paso del narcotráfico para ser una ciudad prácticamente donde esta afincada esta actividad ilícita”.

En este sentido también remarcó la necesidad de trabajar sobre la inseguridad que sufren los trabajadores de fronteras. “El 90% son trabajadores que trabajan en una actividad leal, si hay un porcentaje que se aprovecha de ello para pasar cosas como la droga o mercadería ilegal de todo tipo. Creemos que sentarnos todos los intervinientes, las fuerzas de la ciudad, provinciales y nacionales. Sabemos que no se va a hacer de un día para el otro, pero que si no se hace no va a llegar nunca a puerto”.

Respecto del armado formal de su candidatura y posibles agrupaciones municipales o provinciales que lo apoyen, Dimas Ruiz no tomó posición. “Por no haber aceptado la propuesta que tuve de diferentes sectores en su momento, tanto del oficialismo como de la oposición, me dicen que me pasó esto de que me pegan de todos lados”, expresó y completó: “No cierro la puerta a ningún partido provincial tampoco”, tras lo cual, aseguró no estar interesado en un cargo legislativo.