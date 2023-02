Mostrando lo que se hizo y proyectando lo que viene

La primera autoridad de la provincia se dirigirá no solo a las mujeres y hombres que representan las voces de todos los salteños en el Poder Legislativo, sino a toda una ciudadanía que acompañó los esfuerzos de la gestión durante estos tiempos llenos de dificultades, complejidades y desafíos inéditos.

El inicio de sesiones ordinarias -que tras la reforma de la Constitución quedó fijado para el 1º de marzo- será el escenario propicio para que el gobernador haga un balance sobre el estado general de la provincia, pero fundamentalmente sobre el trabajo y los objetivos que tenemos los salteños por delante para seguir construyendo una provincia más desarrollada, con más progreso y con más oportunidades para todos.

Como hombre del periodismo que se formó al calor de las máquinas de teletipo, las imprentas offsets, las máquinas de escribir y las cableras, encuentro valioso que todavía los salteños conservemos ciertos espacios y tiempos para hablar de política, para confrontar ideas y para desarrollar escenarios: un congreso de afiliados, una columna radial, una nota de opinión, un discurso en una protesta, una intervención en la Legislatura, una conferencia de prensa.

Y no es nostalgia, ni mucho menos incomprensión de los tiempos. La reflexión cívica y política es una condición elemental para cualquier sociedad que pretenda avanzar en materia social, política y cultural.

En la actualidad, cualquier profesional de la comunicación no solo no recomienda, sino que directamente prohibe publicar videos que excedan el minuto de reloj en las redes sociales. Mucho menos cuando se trata de temas políticos. La gente escrolea, escrolea y sigue de largo: son los videos graciosos o curiosos, como también los violentos o dramáticos los que acaparan el mayor tiempo de atención de la audiencia.

Entonces, pensaba, cómo contarle a los salteños por ejemplo todo lo que se hizo en estos cuatro años y todo lo que se está haciendo. Todo lo que superamos. El propio gobernador se encargó de difundir en las redes una lista de logros de su gestión que acompañamos desde la Legislatura:

· La planta potabilizadora de Campo Alegre,

· el Parque Sur,

· el Centro Cultural de los Pueblos Originarios,

· la Universidad Provincial de Tecnología y Oficios,

· La ampliación del complejo San Bernardo con un nuevo teleférico,

· el nuevo Centro Nutricional Infantil,

· los 60 Centros de Primera Infancia,

· las nuevas ambulancias y los equipamientos de salud,

· la ampliación del hospital San Bernardo,

· el próximo Centro de Convenciones de Cafayate,

· tecnología y equipamiento para las fuerzas de Seguridad,

· las nuevas rutas, la industria minera que no para de crecer,

· un parque solar de los más grandes del país,

· 57 escuelas nuevas en toda la geografía provincial,

· Construcción de un nuevo aeropuerto,

· nueva Circunvalación norte,

· Reforma de la Constitución y mejor diseño institucional,

· Primera mujer presidiendo una Corte de Justicia más amplia,

· Limitación a los incrementos de la tarifa eléctrica para proteger los bolsillos de los salteños,

· Inicio de clases en tiempo y forma,

· Récord de la actividad turística pospandemia,

· Crecimiento de inversiones y empleo en el sector privado.

La lista sigue. Pero llego hasta ahí porque ya se me pasó el minuto que imponen las redes sociales.

Ni hablar si tuviera que graficar el contexto en el que todo esto se fue logrando, siempre sin descuidar las urgencias sin precedentes que tuvimos que enfrentar: pandemia, guerra, crisis económica, sequía, incendios.

Salta no se detuvo nunca y no se detiene. En ese marco llegará mañana el presidente Alberto Fernández a nuestra provincia. Entre otras actividades previstas, entregará la vivienda número 90 mil de su gestión y no será en la Capital, el distrito electoralmente más importante. Será -por el contrario- en un pueblo que simboliza la mirada federal que guía los esfuerzos de la Nación y de la Provincia: La Poma, en el corazón profundo del alto Valle Calchaquí.

Para cerrar, la Asamblea Legislativa que presidirá el gobernador Gustavo Sáenz la semana próxima será un buena oportunidad para mostrar todo lo que se vino haciendo durante los últimos 4 años, pero, sobre todo, será la oportunidad también en la que el conductor de este espacio trace el rumbo y los lineamientos de todo lo que queda por hacer, juntos, y siempre por Salta.