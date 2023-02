Miércoles de Ceniza: "Hay que repensar el ayuno, la Cuaresma es más que las humitas"

"Hoy los cristianos iniciamos un tiempo penitencial de 40 días, simbolizando a Jesús en sus 40 días en el desierto, aquellos que nos tienen que llevar hacia la resurrección", explicó el sacerdote de la Parroquia de la Resurrección del Señor y de Nuestra Señora de Aparecida, de Vaqueros.

El párroco hizo énfasis en algunos puntos y llamó a la reflexión.

Respecto de la oración, dijo que es necesario mirar hacia el interior de cada uno, agradecer por la presencia de Dios en los momentos difíciles de la vida.

"Cuaresma es un tiempo que nos interpela, nos pone delante del Ministerio de Dios para descubrirnos y a nuestros hermanos. Es un tiempo de penitencia", remarcó.

En tal sentido, destacó que debe haber "gestos concretos de caridad, de limosna, de ayuda, para bajarnos y descubrir en el hermano a Jesús".

Además, subrayó que al tiempo de ayuno hay que repensarlo, no solo como evitar comer carne o priorizar una humita o una empanada de queso, sino que es más profundo.

"Me privo por una persona, por un bien mayor" y cuestionó "¿De qué te sirve no decir nada si devoras a tu hermano", hay que ayunar de no decir nada que le haga mal al otro, ¿De qué te sirve no comer carne, si devoras a tu hermano?", sostuvo.

Sobre la celebración, el Padre Farfán contó que en las vicarías, parroquias y templos habrá imposición de cenizas, este miércoles, y manifestó que con esto "recordamos a todos que no somos nada, recuerda que polvo eres y que al polvo volverás. Es una ayuda a poner los pies en la tierra y la mirada en el cielo, una ayuda para descubrir la precariedad de la naturaleza humana".

Recordó finalmente que se llevarán a cabo en dos horarios las misas, 19:30 horas y 20:30. En ambas habrá varios confesores durante la celebración.