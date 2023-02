Larreta: “Que Macri, Morales y Carrió sean candidatos, no pasa nada”

En la previa del lanzamiento como candidato a la presidencia, Horacio Rodríguez Larretavisitó ayer Gualeguaychú y los carnavales de Concordia junto a Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior que busca competir por la gobernación provincial. El Jefe de Gobierno porteño, que continúa su gira nacional, dejó definiciones sobre su equipo de gobierno, las medidas a tomar para ordenar la economía, y afirmó: “Que Macri, Morales y Carrió sean candidatos, no pasa nada”.

“Me había comprometido a que iba a recorrer todo el país antes de hablar de mi candidatura. Terminé la semana pasada. Esa etapa está cumplida”, sostuvo Rodríguez Larreta a Infobaeen medio de una apretada agenda de fin de semana que lo tuvo en Purmamarca, Villa María, Gualeguaychú y terminó a puro baile en los carnavales de Concordia.

“Tampoco será un lanzamiento con estridencia. No le pongo tanta expectativa. En algún momento me preguntarán y terminaré de tomar decisiones”, afirmó en referencia al evento del jueves que se espera anote formalmente su nombre en la carrera por la presidencia.

En esta línea, amplió: “Yo culminé con lo que había me había comprometido. Voy a seguir con las recorridas, no solo por las capitales sino también por ciudades importantes, para seguir escuchando, aprendiendo. Queremos un plan de desarrollo nacional que esté articulado con el de las provincias. A partir de ahora, veré las oportunidades”, agregó.

El jefe de Gobierno porteño llegó el lunes por la mañana a Gualeguaychú, donde fue recibido por Frigerio. Allí tuvo reuniones con dirigentes y visitó galpones de las comparsas del carnaval. Durante la charla, comentó su sorpresa al enterarse que la fiesta del Rey Momo en Entre Ríos es una industria. “Una sola comparsa tiene a 150 personas trabajando durante todo el año”, señaló.

Luego viajó a Concordia. Almorzó pollo al limón con ensaladas en el local de un dirigente de Juntos ubicado frente a la plaza principal. Al finalizar, hubo un encuentro con la dirigencia provincial de la alianza opositora, principalmente intendentes, en el local del círculo de retirados de la Policía, lugar de encuentro habitual de la coalición opositora.

Tras una caminata por el barrio de La Bianca, una ciudad satélite erigida durante la construcción de la represa de Salto Grande, Rodríguez Larreta cenó en una restaurant de la costanera, frente al río Uruguay. Llegó al lugar preguntando qué pescado podía comer y terminó pidiendo dorado, menú que se repitió para el resto de los comensales.

“Sinceramente, siento que lo importante hoy no pasa por ahí (por su candidatura), sino por frenar los embates del Gobierno como estamos haciendo en el Congreso y por mi responsabilidad en la ciudad de Buenos Aires, que no aflojo ni un minuto. Por eso las recorridas son los fines de semana”, priorizó.

La agenda de la gente

El jefe de Gobierno porteño, además, remarcó que su preocupación principal son los temas que ocupan el día a día de la gente y no las disputas palaciegas. En ese contexto dejó definiciones sobre cómo está organizando su esquema para un eventual gobierno y por dónde abordaría la difícil coyuntura que atraviesa la Argentina.

“Tenemos un equipo muy grande que está trabajando desde hace un año, mucha gente con experiencia de años en lo público. En cada tema hay alguien trabajando seriamente y con mucha anticipación. Pero no es momento de definir funciones para el próximo gobierno. Falta mucho”, señaló.

Consultado por Infobae sobre los roles de Hernán Lacunza y Martín Redrado, que hace poco se sumó al gabinete porteño, señaló: “Lo digo claramente. El que coordina dentro de la Fundación Pensar nuestro esquema de plan y el equipo económico es Hernán Lacunza. Eso viene sucediendo. Eso es válido. Pero hay muchos otros participando, como Luciano Laspina. Ellos interactúan con los economistas radicales o de la Coalición Cívica y discuten con otros referentes que son economistas como Martín Lousteau, Ricardo López Murphy y Martín Tetaz .

Con respecto a las primeras acciones que podría tomar, señaló que lo definitorio será saber “qué país recibimos”.

“No hay una variable sola. Eso es simplificar. Tenemos inflación, pobreza, falta de reservas, nivel de ahorro bajísimo, endeudamiento alto. El problema económico va de la mano con el social: tenemos que ver también pobreza, indigencia, el nivel del salario real y jubilaciones que están en su piso histórico”, subrayó.

Sobre la suba de precios fue contundente. “Ningún país funciona con este nivel de inflación. El Gobierno no la resuelve porque no sabe, no quiere o no puede. Pero es un error pensarla como un fenómeno aislado. Se puede tener un plan antiinflacionario perfecto pero si no se lo enmarca en un plan de desarrollo, la inflación baja durante dos o tres meses y en un año volverá”, consignó.

Como ejemplo puso el Plan Austral de Raúl Alfonsín. Rodríguez Larreta dio detalles de aquel programa que tenía fresco porque terminó de leer “Diario de una temporada en el quinto piso”, que cuenta desde adentro la génesis y el ocaso de aquella experiencia. El libro, escrito por Juan Carlos Torre, es el mismo que Cristina Kirchner le regaló a Alberto Fernández el año pasado, cuando comenzó la avanzada final que culminó con Martín Guzmán eyectado del ministerio de Economía.

Su compañía en la fórmula y el factor Macri

Rodríguez Larreta también mantuvo la incógnita sobre cómo tiene perfilado definir la fórmula presidencial. “Tenemos hasta junio para definir eso. Será, obviamente, dentro del esquema de Juntos por el Cambio. Creo mucho en la unidad y en el equipo que tenemos”, consignó.

En una visita a Entre Ríos durante 2022, el jefe de Gobierno porteño había abierto las puertas a que el binomio sea compartido con otro sector político de la oposición. Ahora también dejó entrever que existe la posibilidad de que sea del radicalismo, una mujer o alguien de las provincias. “El esquema está abierto. Podría ser con cualquiera de estas combinaciones”, afirmó.

Más allá de las intenciones propias, todos los que pretenden ser candidatos a la presidencia en Juntos miran de reojo a Mauricio Macri. Rodríguez Larreta aseveró que el único punto de no retorno que tendrá el ex presidente para decidir si buscará un segundo período es la fecha legal de cierre de candidaturas en junio.

A partir de entonces, la suerte estará echada. “Si él toma una decisión antes, será su definición”, dijo, tras lo cual pidió: “Que haya más de un candidato. Que Macri sea candidato. También (Gerardo) Morales y (Elisa) Carrió. Se hablaba de López Murphy también. En la medida que haya una regla de juego clara como las primarias, se pueden presentar los que quieran. No pasa nada”.

