Messi bancó a "Argentina, 1985" para el Oscar: "Vamos por el tercero"

"Argentina, 1985" sumó un apoyo de peso en su carrera por el Oscar. No viene del ámbito del cine, aunque ninguna duda cabe que es una estrella. Lionel Messi, el capitán de la selección campeona del mundo, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram celebrando la película y alentándola para que vaya por la estatuilla al mejor filme extranjero. Que también vaya por la tercera.

Fue un mensaje que sorprendió en la madrugada argentina. En sus historias de Instagram, donde lo siguen unas 431 millones de personas, el astro del PSG compartió una foto de la película, junto a un mensaje de apoyo al actor Ricardo Darín, con quien tiene una buena relación.

"Qué gran película "Argentina, 1985" con @ricardodarinok" y nominada al ÓSCAR. ¡Vamos por el tercero!", escribió el 10, celebrando la película que reconstruye el histórico juicio a las juntas militares que tuvo lugar después de la última dictadura.

Es que, al igual que la Scaloneta, el filme de Santiago Mitre va a competir a la Academia buscando traer para Argentina el tercer galardón, después de los Oscars de "La historia oficial "(1986) y "El secreto de sus ojos" (2010).

Si bien Messi suele ser más reservado y es poco común que muestre este tipo de apoyos, tiene una excelente relación con Darín, según reveló varias veces el actor en distintas entrevistas. La amistad nació mientras Darín estuvo viviendo en Barcelona y presentaba allí una obra. Messi lo fue a ver en varias ocasiones.

En 2015, durante otra ocasión, Messi había ido a ver al actor al Teatro Tívoli, de Barcelona, para presenciar la obra "Escenas de la vida conyugal"; que protagonizaba Darín junto a Erica Rivas. Esa vez el 10 lo invitó a almorzar a su casa, donde compartieron varias fotos en redes sociales. Allí quien aprovechó para sacarse una foto fue Antonella Rocuzzo.

Para el cumpleaños número 30 del 10, en 2017, Darín fue uno de los famosos que estuvo en el tradicional video con saludos.

Darín tiene además una anécdota increible con Messi, en una noche donde le hizo de chofer en una Barcelona vacía. "Era un martes a la noche, once y media de la noche... y no había nadie. Justo la chica que me estaba acompañando, que era de prensa, me preguntó el lugar común, que era si conocía a Messi. Yo le dije que sí, a él y a su familia", contó Darín.

"Y contándole todo esto, mientras caminábamos buscando un taxi oí '¿Ricardo?', me di vuelta y era Messi. Me llevó al hotel en su coche, una camioneta grandota y conducía él. ¡Lo gracioso es que me reconoció de espaldas!", contó Darín en una entrevista con el diario Marca