La carta abierta de Mónica Juárez por el Día del Síndrome de Asperger

La ley apunta a la detección temprana del síndrome bajo la premisa de mejorar la calidad de vida de cientos de familias.

CARTA ABIERTA POR LA INCLUSIÓN Y CONTENCIÓN EN EL ASPERGER

Quiero contarles que desde el periodismo tuve la oportunidad de conocer muchas historias de vida que me movilizaron. Historias que me llevaron a cambiar mi visión de las cosas y me dieron ganas de modificar, lo que muchas veces, se toma como normal, cuando es realidad es dolor.

Entre esas historias está la de Valeria y su pequeño que había perdido parte de sus dientes por morder la pared, un comportamiento que todos tildaron de niño terrible, cuando en realidad era un niño con Asperger que aún no tenía su diagnóstico identificado.

La historia de Juan que en las escuelas por las que tuvo que pasar su hijo todas argumentaron que tenía un niño incontrolable, y nuevamente el diagnóstico era errado. O la historia de Carmen y Marcelo, que en su familia sintieron la discriminación por tener un hijo que hacía cosas distintas y era inquieto.

Todas estas historias me marcaron cuando me tocó hablar con sus protagonistas. Sentí la necesidad de trabajar para mejorar su calidad de vida, y fue así que esas historias me llevaron a presentar proyectos para una detección temprana y apoyar normativas que cambien lo vivido. Uno de mis primeros pasos firmes dentro de la Cámara de Diputados

Cada una de esas familias coincidieron en que un diagnóstico temprano cambia la vida no solo de una persona, sino de una familia.

Asumí mi compromiso y trabaje con él para que las mamás y papás como Valeria no sientan desesperación de nuevo. O porque Marce y Carmen puedan pasar unas fiestas sin sentirse ajenos en sus propias familias.

No quiero niños que se sientan distintos porque la sociedad no los entiende. Necesitamos una sociedad que los entienda para ser todos iguales.

Venimos trabajando con mamás y papás por un Programa de Diagnóstico para la detección de Síndrome de Asperger y Autismo. Un proyecto que contó con el apoyo de Diputados y Senadores, y esta a la espera de la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Espero que en ese esfuerzo que hacemos para una sociedad más accesible también nos encontremos desde nuestras individualidades para poner nuestro granito de arena y mejorar. Poniendo el corazón y las ganas de generar esa sociedad en donde nuestros hijos se sientan iguales y plenos, sin diferencias.

Mónica Juárez