La Corte Suprema rechazó tomarle juramento a Martin Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura

La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves denegar la toma de juramento del senador del oficialismo Martín Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura. Es que los ministros del máximo tribunal se basaron en el fallo que ellos mismos dictaron el 8 de noviembre pasado impugnando su designación. Allí sostuvieron que su nombramiento fue fruto de un “ardid” que hizo en la Cámara alta el oficialismo para quedarse con una silla más en el organismo que elige y controla a los magistrados. Aunque se trate de un nuevo período en el Consejo, la Corte dijo que esa situación se mantiene igual porque no hubo elecciones, una clave que ya había dejado plasmada en fallo original.

“Sin perjuicio del distinto carácter y alcance de las funciones administrativas y jurisdiccionales que ejerce esta Corte, mal podría ella, en ejercicio de su competencia administrativa, disponer que el señor Presidente del Tribunal tome juramento al senador Doñate en representación de la segunda minoría de la H. Cámara de Senadores, por cuanto ello implicaría convalidar los efectos de una maniobra que fue declarada inoponible en una sentencia dictada en el ámbito de su competencia jurisdiccional”, sostuvo un fallo que firmaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

En sus palabras, la resolución sostuvo: “El pasado 8 de noviembre esta Corte resolvió en la causa CAF 23440/2022 “Juez, Luis Alfredo y otro c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986″ declarar inoponible la partición del Bloque Frente de Todos a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura, en tanto y en cuanto, mediante dicha maniobra, ese bloque mayoritario pretendió que uno de los bloques escindidos (Unidad Ciudadana) desplazara al bloque que representa a la segunda minoría (Frente Pro), violando de ese modo la pluralidad representativa consagrada en la ley 24.937, texto según ley 24.939″.

“Este Tribunal consideró que la división del bloque referida no obedeció a fines genuinos sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde, dado que el grupo de senadores que conforman el bloque mayoritario terminaría ocupando tres de los cuatro lugares que corresponden al Senado en el Consejo, cuando la ley 24.937 le asigna al bloque con mayor representatividad solamente dos. Para arribar a tal conclusión, tuvo en cuenta también que no se había producido una nueva elección legislativa que hubiera modificado la composición de la cámara. Esta circunstancia, cabe aquí recordar, se mantuvo hasta la designación del senador Doñate”, completaron.

Al mismo tiempo, la Corte resolvió en el acuerdo de este jueves tomarle juramento a los senadores restantes: María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, por la primera minonía; y al senador Eduardo Alejandro Vischi. Doñate iba por la segunda minoría. Los nombramientos de los cuatro senadores fueron aprobado por el pleno de la cámara en una sesión a la que la oposición no concurrió.

La Corte no definió quién ocuparía esa silla en la que no se sentará Doñate. Los integrantes de Juntos por el Cambio Luis Juez y Humberto Schiavoni reclaman ese lugar para sí. El tema está a estudio de la propia Corte.

La postulación de Doñate nuevamente como segunda minoría fue después del fallo de la Corte Suprema hizo lugar al amparo que promovió el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez y removió a su par del Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura. Doñate llegó al Consejo como fruto de una jugada promovida por Cristina Kirchner en el Senado: partir el bloque del Frente de Todos en dos subloques para tener más representantes en el organismo que remueve y elige a los jueces de la Nación. Para la Corte, esa jugada que el kirchnerismo vivió como un triunfo fue un “ardid” y una maniobra “manipulativa” que desnaturalizó “el fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador”.

“La realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso, con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático”, se advirtió en aquel fallo de la Corte.

Según el fallo, la maniobra que hizo el oficialismo en el Senado quebró “las reglas más básicas del debido proceso legislativo”. Y en una directa alusión a Cristina Kirchner sin nombrarla, la sentencia afirmó: “La Presidencia del Senado no solo designó al representante de ‘Unidad Ciudadana’ sin convocar al ‘Frente PRO’ para escuchar sus posiciones, sino que lo hizo de espalda a los pedidos escritos que este último bloque ya le había presentado.”

En el fallo del 8 de noviembre, la Corte decía que el reparto de la banca para la segunda minoría debe respetar el escenario legislativo al 16 de diciembre, cuando la Corte dio de baja la composición de 13 miembros del Consejo. Y en ese punto se subraya que eso es así “toda vez que no ha habido una nueva elección legislativa que haya modificado la composición de la cámara”, algo que no ocurrió en el último año.

Eso es lo que reflotó hoy la Corte Suprema, al responder al escrito que impulsaron la semana pasada Pilatti Vergara , Recalde y Doñate realizaron para que el presidente de la Corte Horacio Rosatti les tome juramento. Sobre estos lineamientos, el máximo tribunal resolvió: “I. Disponer que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reciba de la consejera María Inés Pilatti Vergara y de los consejeros Mariano Recalde y Eduardo Alejandro Vischi el juramento de ley. Corte Suprema de Justicia de la Nación II.- Denegar la toma de juramento del senador Claudio Martín Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura”.

