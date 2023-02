Campañas electorales montadas sobre la destrucción del contrincante es una práctica que, lamentablemente, está caracterizando la contienda política desde fines del siglo pasado. En lo que va del XXI es un fenómeno no solo creciente sino cada vez más agresivo.

Las claras señales que el proceso electoral que se desarrolla en Salta se está contaminando con las llamadas fake news, obligó a que uno de sus protagonistas intervenga con un requerimiento que, en otros tiempos, hubiese resultado ocioso. El gobernador Gustavo Sáenz, que busca su reelección pidió que quienes compitan “no sean buenos sólo porque la ley lo obliga sino por convicción democrática”.

El posible hackeo a un perfil de Facebook y una denuncia de amenazas y coacción en contra de un senador provincial llevaron al centro de la atención pública un problema que no es local ni nacional; es mundial. No es novedoso y tomó cuerpo en la década anterior cuando fue una referencia universal a raíz de la campaña electoral del ex presidente estadounidense Donald Trump, acusado tanto de diseminar noticias falsas como de ser víctima de ellas. En Salta, hay investigaciones en marcha en la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.

El consultor político, Juan Pablo Rodríguez, quien ocupara cargos relevantes en el Ejecutivo Provincial, observó que en el actual proceso “la discusión no pasa por quién es mejor, sino por quién es peor” y lo adjudicó a un bajo nivel de institucionalidad y debate que se observa en la Provincia y en el país. Además, destacó que hay mucha inversión económica en desprestigiar al otro, afirmación que tiene mucho peso dada su experiencia en el armado de campañas electorales.

Martin Smud, catedrático y coordinador del Centro de clínica e investigación Episteme, calificó a las fake news como “una infección virtual del cuerpo social difícil de controlar, que tuvo y tiene consecuencias en la gobernabilidad tanto política como humana del mundo”. Destaca que “no son noticias falsas sino falseadas”, diferencia –dice- que es notable. Una noticia falsa puede ser asumida como tal y permite una retractación pero “lo falseado es lo inescrupuloso, es la obscenidad de saber que estamos construyendo no solamente una mentira sino una calumnia”.

La gran dificultad es el mecanismo de difusión de las fake news y no se trata solo de la tecnología, que es su base. Concurre la conducta de personas que, involuntariamente, toman parte activa y sustancial en lo que se observa como un negocio.

Las redes sociales son el canal de transmisión; impuestas como una herramienta para democratizar el acceso a la información y al conocimiento y limitar la hegemonía de grupos de medios de comunicación, sirven a otros fines. “Se creó una nueva modalidad de información que dinamita su control, diversificando de manera exponencial tras el velo del anonimato las necesarias fuentes de noticias”, señala Smud.

Está fundada la preocupación del Gobernador de la Provincia, no solo por un riesgo que pende sobre su propia campaña por la reelección. Deben recuperarse los objetivos y asegurar la transparencia de este tramo del proceso electoral, que es cuando los candidatos buscan hacer llegar su mensaje y motivar a los electores para que voten por ellos o por su partido. Esa intención se ve dificultada por muchas cuestiones que afectan la libertad y la equidad de la elección.

El derecho ciudadano a ser elegido no tiene facilitado su ejercicio y también está perturbado el de los electores desde el momento en que comienza a construir su decisión. Es obligación de los poderes públicos y de la dirigencia política poner todo el esfuerzo para resguardar ese ejercicio.

Salta, 16 de febrero de 2023