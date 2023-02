DD.HH. denunciaron penalmente a Dina Boluarte

Tras la intensa crisis social y en un contexto de protestas masivas que ya dejaron más de 60 muertos, cuatro organizaciones no gubernamentales de Perú presentaron una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte. La mandataria, junto a tres ministros y tres jefes de policías, fue acusada de violar derechos humanos en la represión de protestas en la región de Apurímac.



La denuncia fue presentada ayer ante el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la ONG Paz y Esperanza, y el Equipo Legal Voluntario de Derechos Humanos.

Los organismos responsabilizan a la presidenta y al resto de los acusados por la "masacre" del 10 de diciembre en Apurímac, donde en pocos días hubo al menos seis muertos y 83 heridos en esa región en medio de protestas antigubernamentales donde los manifestantes reclamaban elecciones anticipadas.

El documento sostiene que son penalmente responsables no solo los efectivos policiales que cometieron esos delitos sino también "los autores mediatos, que forman parte de la cadena de mando", porque "no es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto". La denuncia no solo apunta contra Boluarte sino que también implica a los entonces jefe del gabinete, Pedro Angulo, y ministros del Interior, César Cervantes, y de Defensa, Alberto Otárola. También incluye a los entonces director general de la Policía, general Raúl Alfaro; jefe del Frente Policial de Apurímac, general Luis Flores, y jefe de la División Policial de (las provincias) Andahuaylas y Chincheros, coronel Alexis Luján.

Contexto de crisis política en Perú

Desde la destitución de Pedro Castillo como presidente el pasado 7 de diciembre, en Perú se viven intensas protestas y manifestaciones que dejaron en estos dos meses más de 60 muertos. Los reclamos son por un anticipo de las elecciones ya que gran parte de la población está disconforme con la asunción de Dina Boluarte, quien ya elevó un pedido al Congreso para adelantar los comicios.

Sin embargo, el Congreso unicameral desechó en las últimas semanas más de media docena de iniciativas destinadas a anticipar las votaciones a 2024 o incluso a este año.

Con información de Ámbito