El pragmatismo se contrapone al dogmatismo y promueve el abandono del idealismo. En un extremo llega incluso a relativizar el concepto de Verdad, como lo hace William James, uno de los filósofos que decididamente trabajó en esa tendencia, convencido que existen innumerables tipos de realidad, por lo tanto es inútil buscar la correspondencia entre ella y las ideas.

El pragmatismo en política es, para algunos cultores de esta línea de pensamiento, un componente sustancial de toda acción en ese campo. El otro es la ideología, que se expresa en los principios que la sustentan y que identifican a cada sector. Pero “con las ideas no alcanza, sin las ideas no se puede”, es lo que afirma en un análisis del pragmatismo político Juan Di Loreto, ensayista, jefe de Referencia de la Universidad de Palermo y allí ingresa el pragmatismo, que es la utilidad, la forma práctica de hacer. La política no es solo un orden de prioridades de intereses, sino una práctica para acomodar esos intereses y orientarlos hacia un proyecto.

Pero el pragmatismo en la política genera desviaciones como promover personas sobre los principios de un partido o negar los ideales bajo el argumento de la adaptación a las preferencias políticas. Se va detrás de resultados electorales y por ello se echa mano, por ejemplo, a figuras populares ajenas a la política. En Salta se abrieron las listas de candidatos a cantantes y periodistas.

Otra forma de ejercitar el pragmatismo es transitar por distintos partidos para lograr una candidatura o fragmentarlos para habilitar espacios que contengan a la importante cantidad de aspirantes a ocupar un lugar en la propuesta electoral de las alianzas con las que actualmente se encaran los comicios. Ese es el dato más notorio de este momento del proceso electoral provincial, que se cerrará el 14 de mayo.

Ya hay tres frentes definidos pero no cerrados. El de izquierda, con el Partido Obrero como columna vertebral que definió candidaturas a nivel nacional y provincial; la versión local de Juntos para el Cambio, conformado por el radicalismo y el PRO y Avancemos, un acuerdo que reúne expresiones variopintas de la política vernácula y logra unir extremos, como los que encarnan Ahora Patria y el Movimiento Popular Unido. El saencismo irá en dos versiones, según los anticipos, ya que a un mes del cierre de la inscripción de frentes y partidos que participarán en las generales provinciales, solo hay referencias oficiosas al respecto.

En ese armado se vio transitar a los contrincantes de meses pasados hacia una sociedad política, descubriendo que es más lo que los une que lo que los separa. También hay nombres ya ilustres en la política que ahora se los cita pero nadie puede apropiarse. Frente de Todos es la más importante pese a lo cual no tiene un armado propio. Muchos que actuaban en su nombre tratan de explicar su pase a otras estructuras, lo que es posible porque un frente es la confluencia de muchos partidos ignotos. La última creación, Representar, lleva gente del frente gobernante a nivel nacional, a las alianzas del gobernador Gustavo Sáenz que dijo alguna vez que Cristina Fernández, la líder de ese sector, era su límite. Actualmente es un apoyo importante.

En política, el pragmatismo hace todo posible.

Salta, 14 de febrero de 2023