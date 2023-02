Calletti a la oposición: "La agenda de la política tiene que ser la agenda de la gente"

La diputada nacional por Salta, Pamela Calletti por Aries, reconoció la gestión de Juan Manzur y su disposición de atender a los requerimientos de los legisladores, pero cuestionó a la oposición, en el Congreso por no dar quórum.

Consultada por su valoración del jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur, que dejará el cargo y en su lugar asumirá Agustín Rossi, este miércoles. Dijo que por su experiencia personal, cada vez que hizo un requerimiento, pedido de informes o soluciones puntuales, ha tenido una respuesta.

En este sentido, cuestionó a la oposición por no dar el quórum en el Congreso. "En la última sesión no bajó, en la anterior tampoco y en las comisiones no entra hasta que logramos el quórum", sostuvo, advirtiendo además que es "muy difícil trabajar así".

Calletti apuntó a sus pares y cuestionó que en la agenda política no se contemple la agenda de la gente. "Hay cosas que a los argentinos les importa", exclamó.

En tal sentido, la legisladora lamentó que no se haya tratado la prórroga de la Moratoria Previsional. "La convocamos y nos sentamos en el Congreso, y la oposición no dio quórum ", señaló.

Asimismo, manifestó sentirse enojada, "porque la Argentina está en una situación muy difícil y tenemos que tener la responsabilidad de dar los debates en el Congreso", argumentó Pamela Calletti.