Cuando el saco queda grande…

La cuestión es que en el medio de esos tiros y aflojes queda la gente, el ciudadano, el trabajador que en general, según encuestadores y por la apatía hacia la política, se muestran desinteresados. Más bien desilusionados, descreídos.

Los ciudadanos somos responsables al momento del voto, pero los políticos están dejando mucho que desear a la hora de presentar propuestas, bueno…en realidad no hay propuestas claras…

En el caso de Juntos por el Cambio, el clima es totalmente incierto. Y si algo le faltaba al postre, fue el anuncio de Elisa Carrió, que se suma a los presidenciables por lo que en ese espacio ahora hay siete competidores anotados en la carrera. Entonces hay tres aspirantes de Pro, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal; dos candidatos de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales y Facundo Manes; Carrió de la Coalición Cívica,; y Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal. Pero…podría sumarse Mauricio Macri, quien parece definirá a mediados de marzo si se sube a la carrera o no , aunque ya está en campaña encubierta organizando reuniones en su casa de la Patagonia. Hay otros nombres que también suenan, y son los de Martín Lousteau o Ricardo López Murphy quienes siguen en pie con la decisión de competir. SEGÚN las encuestas, los análisis, los números, lo referentes de Juntos por el Cambio se muestran optimistas, otros eufóricos, y ganadores, aunque más preocupados por la gestión de la transición que por enfrentar al oficialismo.

No le temen a Javier Milei, convertido para los encuestadores más serios, en la tercera fuerza. Juntos por el Cambio se muestra confiado en los resultados electorales. El tema es que no se ponen de acuerdo entre ellos, prima el egocentrismo, se critican en público, se enfrentan sin piedad y no advierten las necesidades de la gente.

Pero atentos, nada está escrito ni garantizado, no vaya a ser que esta actitud les juegue en contra y los votantes arrojen sorpresas.

Juntos por cambio está sumido en el desgaste de las internas, a nivel nacional, y por la falta de un referente claro que lleve la fuerza a su máxima expresión. Se están quedando en nimidades. Ayer se iniciaron en La Pampa, la seguidilla de comicios que pusieron a prueba justamente esto, la agente eligió al candidato del radicalismo. La gente pretende unidad, no desgaste porque ya tiene suficiente.

Juntos por el Cambio carece de un líder nato como lo fue en 2015 cuando todos se agruparon detrás de la figura de Mauricio Macri, con identidad o con fuerza, con un mensaje claro a la ciudadanía de unidad, de cambio, de aires de futuro y esperanza. Lo que ninguna fuerza garantiza en estos momentos.

Allá por 2015, la realidad era otra, había que frenar al atroz kirchnersmo, Macri era la respuesta y lo secundaban Ernesto Sanz del radicalismo y Elisa Carrió de la Coalición Cívica. Hoy, la gente no tiene preferencias marcadas, de hecho la oposición lleva sólo dos puntos al oficialismo. Así que cuidado. No habría que festejar antes de tiempo.

Por el oficialismo, tampoco hay coincidencias y Alberto está acorralado. Tanto Sergio Massa, como la Cámpora y el kirchnerismo duro le pedirán a Alberto Fernández que decida rápido si se presentará a la reelección o no. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los fieles a Cristina pretenden llegar con una sola fuerza y consideran a Alberto, fuera del armado electoral. Pretenden ser una propuesta unificada pero sin él.

La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, está abiertamente enfrentada al presidente , a la que se suma el Frente Renovador que lidera el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Cristina está en una encrucijada: Alberto Fernández funciona para ellos como un freno, un límite para el armado electoral del espacio ya que tiene baja intención de voto, y si decidiera ir a las internas de las PASO, no lo podrían enfrentar porque deberían cuestionar al gobierno del que quieran o no, los asuman o no, son parte integrante ciento por ciento. Cristina lidera la ofensiva contra Alberto.

Para los cristinistas sigue firme la idea de presentarse con un candidato único en las PASO, mientras Alberto busca unidad en la mesa de diálogo que se realizará el próximo 16 en la sede nacional del Partido Justicialista, Matheu 130, barrio de Once, emblemático lugar. Desde allí, Alberto buscará la foto con dirigentes leales a él. Así pues, invitó a intendentes peronistas de provincia de Buenos Aires que no comulgan con La Cámpora, gobernadores del interior y otros referentes de peso como Jorge Capitanich y Axel Kicillof. También están invitados los directivos de la CGT, aunque no admitan chances reelectivas del presidente.

Así pues, ni oposición ni oficialismo parecen tener un panorama electoral claro. Se pelean entre ellos, no hay unidad consolidada, las propuestas brillan por su ausencia y la gente descree cada día más y más de la casta política encerrada, empantanada en sus propias miserias. Menos desunión, más acción. Los referentes de las dos fuerzas políticas más importantes no están a la altura de las circunstancias. Que no se olviden, ni ahora, ni ya subidos al podio del poder…que son argentinos.