Contribución

De los puntos referenciados, por su peso institucional, se ubica a la cabeza la decisión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación de determinar la admisibilidad de las denuncias contra los miembros del Supremo Tribunal. La opinión del oficialismo se impuso apenas por un voto con el peso suficiente como para habilitar la apertura del sumario de investigación de hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Si bien la cuestión cae en la franja de la amplia indiferencia social –respuesta a la distancia que los dirigentes plantearon entre la política y la sociedad- no deja de tener una importancia capital. Es probable que no se dilucide si los miembros de la Corte eran merecedores de un juicio político pero la sospecha ya se ha instalado sobre un ámbito que no debiera, en ninguna circunstancia, generar desconfianza. Y no se observa la voluntad de acelerar el proceso constitucional que repararía el daño que se está infringiendo sobre la imagen de la Justicia.

El próximo jueves nuevamente la principal actividad del Congreso de la Nación girará en torno de este juicio porque la Comisión correspondiente se reunirá para armar un cronograma para producir la prueba. El trabajo se ajusta a lo que reglamentariamente está establecido pero no oculta otras intenciones ya que se ha convertido en el campo propicio de confrontación entre los principales bloques políticos con representación parlamentaria.

Parte de lo que queda fuera de esa puja ha sido expuesto el pasado fin de semana por relevantes instituciones que representan a sectores económicos que alertaron sobre la parálisis de las Cámaras legislativas “frente a los problemas que aquejan a la sociedad” y el riesgo institucional que se cierne sobre el sistema democrático. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, entre otras entidades describieron las dificultades que genera la situación de la economía nacional, como resultado de políticas que conducen a problemas cuya resolución golpeará, especialmente, a las franjas poblacionales más afectadas.

Mientras las posiciones partidarias se van endureciendo, los operadores económicos están demandando consensos para resolver los problemas que hoy afectan a todos los argentinos. Han propuesto canalizar “las pocas energías que quedan y están siendo malgastadas en un proceso inviable contra la Justicia” en una eficiente articulación entre el sector público y privado para abocarse a la transformación social y económica que el país necesita.

El electoralismo no debe desplazar la atención de los gobiernos de lo que todos los diagnósticos indican como indispensable. Salta, inmersa en un proyecto de desarrollo que tiene en la minería uno de sus pilares, demanda que la seguridad jurídica se preserve por encima de otras consideraciones; es la garantía para que las inversiones no cesen de fluir.

Sus representantes en el Congreso debieran sentarse en sus bancas a discutir los temas pendientes y contribuir a la reconstrucción de la confianza en la política, imprescindible para decidir ante las urnas.

Salta, 13 de febrero de 2023