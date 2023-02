Vecinos advierten: "No vamos a pagar ninguna campaña política"

Por Aries, una vecina de zona norte, ante el impuestazo, advirtió que no van a pagar ninguna campaña política. Por otra parte, le respondió al secretario de Economía, Daniel Amador: "Si la gente paga no es porque esté contenta, sino por miedo".

Vecinos autoconvocados se manifestaron en el Centro Cívico Municipal para pedir que se deje sin efecto el incremento de los impuestos municipales.

"No es cierto que la unidad tributaria haya aumentado un 77%, o un 100 o 120%, el aumento fue exponencial", expresó y agregó que de una boleta por 900 pesos puede llegar a 19 o 20 mil pesos.

Molesta instó a la jefa comunal a dejar de mentir al pueblo: "Estamos sabiendo que están en campaña, y no vamos a pagar la campaña de ningún político", advirtió, al tiempo que exigió que revean la situación.

En esta línea, se dirigió a los concejales: "Son los concejales los que votaron, y si el pueblo elige a los concejales, será el pueblo quien saque a los concejales y a todos los que nos están robando".

Por otra parte, la vecina de barrio Castañares apuntó a las declaraciones del secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad, Daniel Amador, quien por Aires negó un impuestazo y dijo además que los contribuyentes pagaban "contentos y conformes". Que solo bastaba ver los números de enero para concluir eso.

"Es cierto que la gente viene a pagar, pero es porque tiene miedo, temor de que puedan perder la vivienda, no es porque estén contentas con este impuestazo", respondió.

Asimismo, subrayó que no van a pagar, porque no tienen con qué hacerlo. "Usted me dice que van a subir los sueldos un 120%, perfecto entonces no nos quejamos, pero sí todos los días nos suben la mercadería, los servicios o los impuestos, cómo piensa que nosotros podamos pagar la boleta".

Finalmente, la vecina disparó hacia Amador: "Quizás él puede porque tiene un sueldo que lo respalda, nosotros no, la mayoría del pueblo no lo tiene".