Suarez firmó las acciones contra la Nación por la entrega de tierras en el sur de Mendoza

El Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, firmó los recursos jurídicos que serán presentados ante el Gobierno nacional por las resoluciones que tomó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre la entrega de tierras en el Sur provincial.



Lo hizo en presencia del fiscal de Estado, Fernando Simón; el asesor de Gobierno, Ricardo Canet y el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez.

Suárez aseguró que "además de enviar los escritos físicamente por medio de Ibañez, también lo haré de forma electrónica para no correr ningún riesgo”.

El Gobernador prometió “atacar todas las resoluciones que perjudican a Mendoza, en primer lugar, porque no hubo mapuches en la provincia ni ancestrales”.

El mandatario cree que se trata de “una maniobra que se está llevando adelante en Buenos Aires con la complicidad de algunos. Vamos a hacer valer todo el peso de la ley y todo lo que haya que hacer para que en Mendoza no pase lo que ya vemos que está ocurriendo en otras provincias”.

Firmamos tres recursos de reconsideración en contra de las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por la entrega de tierras reconocidas a comunidades mapuches. Serán presentados mañana viernes 10, por el ministro de Gobierno @vibanezrosaz en dicho organismo. pic.twitter.com/HdLg0Z7Lxq

— Rodolfo Suarez (@rodysuarez) February 9, 2023

Sobre la postura que tomó la oposición en el tema, el Gobernador indicó que no he visto que “se hagan cargo del tema. Desde el Gobierno nacional nadie se hace cargo, no sabemos a quién responde el INAI, ni tampoco vemos expresión de ninguna naturaleza”. Sin embargo, aclaró que “la responsabilidad cae sobre nosotros que somos los que estamos gobernando la provincia y haremos todo lo que esté a nuestro alcance”.

En ese sentido, Suarez explicó que las tierras afectadas al Sur de Mendoza pertenecen al ámbito privado y “donde hay explotación de hidrocarburos”.

Además, agregó que incluso “está en riesgo el Paso Las Leñas. A fin de cuentas, tiene que ver con intereses particulares porque después hay que sentarse a negociar con ellos”.

Con información de Ámbito