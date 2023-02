Fernando Burlando confirmó su candidatura a gobernador bonaerense

Fernando Burlando confirmó que será candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones de octubre de 2023. Eligió un momento clave para comenzar su campaña: tras ser el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa y lograr que cinco de los acusados obtuvieran perpetua y tres de ellos 15 años de prisión, aunque para él todos deberían haber recibido la misma pena.

Burlando, quien fue padre en diciembre último de Sarah, junto a su pareja, la conductora Barby Franco, encabezará la lista bonaerense del Movimiento de Integración Federal (MIF), un partido propio.

“Voy a ser candidato a gobernador seguramente porque soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del ´83 hasta hoy. La política desaprobó en salud, en seguridad, en educación, no aprobamos una sola materia”, sostuvo Burlando en TN. “Barby me acompaña, mis hijas no”, agregó entre risas.

“La idea es generar un grupo que se vaya fortaleciendo donde pueda incluirse en la política aquellos a los cuales se les cierra la puerta que, por lo general, es el pueblo”, expresó.

Pasado y presente de Fernando Burlando

Fernando Burlando es uno de los nombres más resonantes en los últimos meses por acompañar emocional y legalmente a los padres de Fernando Báez Sosa, incluso la familia del abogado se involucró íntimamente con esos papás que perdieron tan brutalmente a su hijo. Sin embargo, no siempre fue tan “simpático” el lugar que eligió tomar en los tribunales.

Veintiséis años atrás, el letrado había arribado a Dolores con otro rol: defensor de "Los Horneros", la banda que participó del secuestro y asesinato del fotógrafo de Noticias, José Luis Cabezas. También trabajó en otros casos resonantes, como las defensas de Alfredo Pesquera, acusado en el caso de la muerte del cantante de cuarteto Rodrigo Bueno, y de la "falsa" médica Giselle Rímolo.

Además, Burlando se plantó fuertemente como letrado de Juan Darthés acusado de violar a Thelma Fardin y sostener que su defendido tuvo “sexo consentido” con la actriz que continúa dando pelea porque se lleve adelante su juzgamiento en Brasil.

