No es la primera vez que el vecino de la principal ciudad de la Provincia rechaza una imposición de esas características, más allá de su legalidad y legitimidad. Empinados voceros del Ejecutivo Municipal, autor del proyecto aprobado en diciembre pasado por amplia mayoría por el Concejo Deliberante, hicieron gala de una actitud negacionista. No pretendieron que se comprenda que el desfinanciamiento del gobierno comunal puede afectar la prestación de servicios y la realización de obras que aseguran la calidad de vida comunitaria. Solo explicaron que hicieron uso de sus atribuciones de buena manera, por lo que no estiman que debiera expresarse rechazo alguno. Con una inflación anual por encima del 90%, que se haya aplicado un incremento promedio del 77% en la Unidad Tributaria no es cometer excesos ni desviarse de sus facultades, es lo que se explicó.

Pero esa no es la lectura que hicieron los vecinos de las boletas que les llegaron a sus domicilios o de los valores incluidos en la factura del servicio de energía eléctrica, vehículo para la percepción de estos tributos. Lo que notaron es un incremento, en la sumatoria de rubros facturados que se ubican con aumentos entre el 100% y el 1.000%.

El secretario de Economía y Hacienda del municipio, Daniel Amador, dijo que no hay un aumento indiscriminado e irracional de las tasas y contribuciones que cobra el municipio. Impuso la consigna con la que se responde a las críticas desde el gobierno de la comuna: los nuevos valores están por debajo de la inflación. El secretario de Gobierno, Benjamín Cruz, un hombre que emergió del riñón del poder saencista, se centró en la crisis inflacionaria actual, pese a la cual la gestión del gobierno municipal desendeudó la Ciudad, sin recibir ayuda financiera del Estado Nacional y cuidó la plata de los vecinos por lo que los incrementos están por debajo de la inflación nacional”. Esa afirmación y la de su par Amador respecto de que en base al comportamiento de pago de los contribuyentes se puede asegurar que están "contentos y conformes", generaron duras críticas desde la oposición.

Quien se corrió en parte de esa apreciación y reconoció que en algunos casos el aumento supera generosamente a la inflación, fue la Jefa del Gabinete de la intendenta Bettina Romero. La razón está en que, además del ajuste tributario, hubo una recategorización de barrios por las mejoras introducidas en la infraestructura urbana.

Salta es una de las once provincias argentinas que ha descentralizado en sus municipios el impuesto a las patentes de automotores y una de las seis que también ha delegado en sus gobiernos locales el impuesto inmobiliario urbano. De esa manera, sus comunas cuentan con una importante fuente de ingresos que se suma a la coparticipación y a las tasas, aunque no todas tienen la misma capacidad de recaudación. El Municipio de Salta es uno de los pocos en los que esa capacidad le permite cierta independencia respecto de gobierno provincial, que no siempre es bien ponderada habida cuenta que se interpreta que no se ve favorecida con el apoyo financiero que reciben sus pares de otros puntos el territorio.

Pero a la hora de cumplir con sus obligaciones no son cuestiones que el contribuyente tiene en cuenta. Observa, en realidad, el impacto que esa carga tiene en el presupuesto familiar y en que no percibe que su aporte vuelva en obras y servicios. Tampoco están habilitados los canales de participación para tomar parte de la determinación de las prioridades en la ejecución del presupuesto, por lo que los vecinos no pueden comprometerse con ciertas iniciativas, como las cuestionadas ciclovías en la zona céntrica que siguen sin utilizarse.

De allí las consignas de la protesta de este jueves, que se refieren al hartazgo que genera una gestión autocrática y a la necesidad de terminar con sus imposiciones. Todo indica que no debieran desatenderse.

Salta, 09 de febrero de 2023